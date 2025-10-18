En vivo
Órale Wey Fest anunció segunda fecha en Bogotá con Grupo Firme y Yeison Jiménez como protagonistas

Tras un gran recibimiento con el primer anuncio, el festival tendrá una segunda fecha el 5 de diciembre con la participación especial del colombiano Yeison Jiménez.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 18 de oct, 2025
BeFunky-design (3).jpg
Tras un gran recibimiento con el primer anuncio, el festival tendrá una segunda fecha.
