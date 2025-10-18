Órale Wey Fest anunció segunda fecha en Bogotá con Grupo Firme y Yeison Jiménez como protagonistas

Publicidad
El Órale Wey Fest, evento que celebra lo mejor del género regional mexicano, ha confirmado una segunda fecha en el estadio El Campín de Bogotá. La respuesta masiva del público, que agotó las entradas para el primer concierto en menos de dos horas, motivó a los organizadores a programar una presentación adicional el 5 de diciembre, es decir, un día antes del evento inicial anunciado para el 6.
Esta nueva fecha contará nuevamente con Grupo Firme como principal acto. La agrupación liderada por Eduin Caz y reconocida por canciones como 'Ya Supérame', 'En Tu Perra Vida' y 'El Tóxico' dará un espectáculo de tres horas.
El evento cuenta con un cartel robusto que incluye figuras consolidadas y nuevos talentos, entre los artistas invitados se encuentran: El mimoso, Gabito Ballesteros, Clave Especial, Calle 24, Víctor Laverde, Majo Aguilar, Juan Freer, 3Ballmty, Patria Chica, Los del Roble, entre otros.
Una de las principales novedades para la nueva fecha es la participación del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien ha demostrado su poder de convocatoria en el mismo escenario capitalino, donde se presentó con lleno total el pasado mes de julio.
Las entradas para esta nueva fecha del festival se encuentran disponibles desde el viernes 17 de octubre a través del sistema TuBoleta. Los precios oscilan entre $171.400 y $345.000 para las localidades generales, mientras que los accesos VIP en las zonas de gramilla Oriental y Occidental alcanzan los $995.900, ya con los cargos por servicio incluidos. Estos son los precios por localidad:
|Localidad
|Valor
|Servicio
|Valor Total
|Gramilla VIP Oriental
|$845.000
|$150.900
|$995.900
|Gramilla VIP Occidental
|$845.000
|$150.900
|$995.900
|Gramilla General
|$292.700
|$52.300
|$345.000
|Occidental Baja
|$562.000
|$100.400
|$662.400
|Oriental Baja
|$503.500
|$89.900
|$593.400
|Occidental Alta
|$408.900
|$73.000
|$481.900
|Oriental Alta
|$390.300
|$69.700
|$460.000
|Occidental Norte (Menores)
|$243.000
|$43.400
|$286.400
|Norte Alta
|$243.000
|$43.400
|$286.400
|Oriental Norte Baja
|$145.400
|$26.000
|$171.400
Según la información que está en la página de TuBoleta, la apertura de puertas será las 3:00 p. m. y la presentación iniciará a eso de las 4:00 p.m. Recuerde que la entrada general estará permitida para mayores de 18 años, aunque la zona de Occidental Norte, destinada a menores, permitirá el acceso desde los 16 años.
Por otra parte, la empresa resalta que el límite de boletas que se pueden comprar en una sola transacción es seis. Además, si estas no le aparecen reflejadas inmediatamente en la aplicación Tuboleta Pass no se asuste, le llegará una notificación cuando estén disponibles.
De acuerdo con los datos de la plataforma de música Spotify, la agrupación mexicana mensualmente acumula 19,906,149 oyentes y sus canciones más escuchadas son:
Angélica Yelithssa Morales C.
NOTICIAS CARACOL