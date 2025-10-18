Órale Wey Fest anunció segunda fecha en Bogotá con Grupo Firme y Yeison Jiménez como protagonistas

El Órale Wey Fest, evento que celebra lo mejor del género regional mexicano, ha confirmado una segunda fecha en el estadio El Campín de Bogotá. La respuesta masiva del público, que agotó las entradas para el primer concierto en menos de dos horas, motivó a los organizadores a programar una presentación adicional el 5 de diciembre, es decir, un día antes del evento inicial anunciado para el 6.

Esta nueva fecha contará nuevamente con Grupo Firme como principal acto. La agrupación liderada por Eduin Caz y reconocida por canciones como 'Ya Supérame', 'En Tu Perra Vida' y 'El Tóxico' dará un espectáculo de tres horas.



¿Qué otros artistas estarán en el festival?

El evento cuenta con un cartel robusto que incluye figuras consolidadas y nuevos talentos, entre los artistas invitados se encuentran: El mimoso, Gabito Ballesteros, Clave Especial, Calle 24, Víctor Laverde, Majo Aguilar, Juan Freer, 3Ballmty, Patria Chica, Los del Roble, entre otros.



Yeison Jiménez se suma como invitado especial

Una de las principales novedades para la nueva fecha es la participación del cantante colombiano Yeison Jiménez, quien ha demostrado su poder de convocatoria en el mismo escenario capitalino, donde se presentó con lleno total el pasado mes de julio.



Precios de la boletería del Órale Wey Fest

Las entradas para esta nueva fecha del festival se encuentran disponibles desde el viernes 17 de octubre a través del sistema TuBoleta. Los precios oscilan entre $171.400 y $345.000 para las localidades generales, mientras que los accesos VIP en las zonas de gramilla Oriental y Occidental alcanzan los $995.900, ya con los cargos por servicio incluidos. Estos son los precios por localidad:

Localidad Valor Servicio Valor Total Gramilla VIP Oriental $845.000 $150.900 $995.900 Gramilla VIP Occidental $845.000 $150.900 $995.900 Gramilla General $292.700 $52.300 $345.000 Occidental Baja $562.000 $100.400 $662.400 Oriental Baja $503.500 $89.900 $593.400 Occidental Alta $408.900 $73.000 $481.900 Oriental Alta $390.300 $69.700 $460.000 Occidental Norte (Menores) $243.000 $43.400 $286.400 Norte Alta $243.000 $43.400 $286.400 Oriental Norte Baja $145.400 $26.000 $171.400

Recomendaciones para entrar al evento

Según la información que está en la página de TuBoleta, la apertura de puertas será las 3:00 p. m. y la presentación iniciará a eso de las 4:00 p.m. Recuerde que la entrada general estará permitida para mayores de 18 años, aunque la zona de Occidental Norte, destinada a menores, permitirá el acceso desde los 16 años.



Por otra parte, la empresa resalta que el límite de boletas que se pueden comprar en una sola transacción es seis. Además, si estas no le aparecen reflejadas inmediatamente en la aplicación Tuboleta Pass no se asuste, le llegará una notificación cuando estén disponibles.



Las canciones más escuchadas de Grupo Firme en Spotify

De acuerdo con los datos de la plataforma de música Spotify, la agrupación mexicana mensualmente acumula 19,906,149 oyentes y sus canciones más escuchadas son:



El Amor de Su Vida – 846,118,132 reproducciones

El Beneficio de la Duda – 274,232,583 reproducciones

Calidad – 436,299,097 reproducciones

Qué Onda Perdida – 346,172,154 reproducciones

Alégale al Umpire – 53,210,347 reproducciones

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL