En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
SOBREVIVIENTES DE ATAQUE DE EE. UU.
POLICÍA NACIONAL
BABY DEMONI
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Condenan a empresario que robó más de 36 mil millones de pesos con un supuesto fondo ganadero

Condenan a empresario que robó más de 36 mil millones de pesos con un supuesto fondo ganadero

De acuerdo con la Fiscalía, el fondo fue creado en 2012 y el sujeto logró estafar a más de 90 personas.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Diseño sin título.png
Condenan a empresario que estafaba con fondo ganadero falso.
Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad