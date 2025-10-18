¿Quién es el colombiano repatriado por EE. UU. tras ataque a submarino? Su estado es grave

A las cuatro de la tarde de este sábado 18 de octubre llegó al aeropuerto de Catam, en Bogotá, el colombiano repatriado por Estados Unidos y que sobrevivió al ataque de ese país contra un submarino que supuestamente traficaba fentanilo y otras drogas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol pudo establecer que el connacional responde al nombre Jonathan Obando Pérez, de 34 años, y fue remitido a un centro hospitalario del sur de Bogotá, ya que su condición de salud es grave.

Según se ha informado, el colombiano arribó al país con un trauma craneoencefálico, sedado y con respirador mecánico. Migración Colombia no pudo hacer el reconocimiento dactilar por su condición de salud.



Fue el presidente Gustavo Petro quien anunció que el connacional ya se encontraba en el país, escribiendo en su cuenta de X que: “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”.



“Hay que ver es si tiene antecedentes, cómo fue rescatado del océano”

Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el colombiano “será procesado judicialmente, será recibido -perdóneme la expresión dura- como un delincuente, porque hasta ahora lo que se sabe es que llevaba una lancha llena de cocaína, eso en nuestro país es un delito, y a pesar de que fue en aguas internacionales, la repatriación es como procesado de Estados Unidos”.

Publicidad

Por otro lado, manifestó que deberán determinar si Obando Pérez “tiene antecedentes, cómo fue rescatado del océano en aguas internacionales y qué actividad estaba haciendo; con base en eso puede ser procesado”.



Noticia en desarrollo.