COLOMBIA  / ¿Quién es el colombiano repatriado por EE. UU. tras ataque a submarino? Su estado es grave

¿Quién es el colombiano repatriado por EE. UU. tras ataque a submarino? Su estado es grave

El ministro del Interior señaló que se debe verificar si tiene antecedentes y qué actividad estaba realizando en aguas internacionales. El presidente Petro volvió a decir que la lancha atacada en septiembre pasado era colombiana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2025
¿Quién es el colombiano repatriado por EE. UU. tras ataque a submarino? Su estado es grave
Captura de pantalla

