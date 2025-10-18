En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DISTURBIOS EN BOGOTÁ
SOBREVIVIENTES DE ATAQUE DE EE. UU.
POLICÍA NACIONAL
BABY DEMONI
LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA SUB 20 VS FRANCIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente Petro dice que colombiano sobreviviente de ataque de EE. UU. a submarino está en el país

Presidente Petro dice que colombiano sobreviviente de ataque de EE. UU. a submarino está en el país

“Será procesado de acuerdo a las leyes”, afirmó el mandatario colombiano, luego de que Donald Trump anunciara la repatriación del connacional y un ecuatoriano, que presuntamente son narcotraficantes.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de oct, 2025
Comparta en:
Presidente Petro dice que colombiano sobreviviente de ataque a submarino de EE. UU. está en el país
Presidencia de la República/Captura de pantalla de la Casa Blanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad