Pico y placa en Cartagena: así funcionará la normativa del 20 al 24 de octubre

Cartagena de Indias continuará con la aplicación de las medidas de restricción de movilidad durante la semana que inicia el lunes 20 de octubre y culmina el viernes 24 de octubre de 2025. Estas disposiciones fueron establecidas por la Alcaldía Mayor, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), como parte de un esfuerzo sostenido para mejorar la fluidez vehicular en el área urbana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La normativa que rige actualmente en la ciudad corresponde a la segunda fase de rotación de placas, la cual se encuentra vigente desde el 6 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 2 de enero de 2026. Esta restricción opera exclusivamente de lunes a viernes, quedando exentos de la medida los fines de semana y días festivos.

Para la semana del 20 al 24 de octubre, que se enmarca dentro de esta segunda rotación, las restricciones por el último dígito de la placa vehicular se aplicarán de la siguiente manera:



¿Cómo funciona el pico y placa para los carros particulares?

La restricción para carros particulares se implementa en dos momentos clave del día: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.



Lunes 20 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4 .

Placas terminadas en . Martes 21 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6 .

Placas terminadas en . Miércoles 22 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8 .

Placas terminadas en . Jueves 23 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0 .

Placas terminadas en . Viernes 24 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2.

¿Cómo funciona para las motocicletas?

Para las motocicletas, la medida aplica en una jornada continua que va desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. La normativa, establecida por el Decreto 1690 de 2025, abarca cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo tricimotos, cuatrimotos, motocarros y bicicletas con motor, ya sea de combustión interna o de pedaleo asistido.



Lunes 20 de octubre: Placas terminadas en 3 y 4 .

Placas terminadas en . Martes 21 de octubre: Placas terminadas en 5 y 6 .

Placas terminadas en . Miércoles 22 de octubre: Placas terminadas en 7 y 8 .

Placas terminadas en . Jueves 23 de octubre: Placas terminadas en 9 y 0 .

Placas terminadas en . Viernes 24 de octubre: Placas terminadas en 1 y 2.

Restricciones adicionales

La rotación actual es la segunda establecida dentro del periodo que inició el 7 de julio de 2025. El objetivo del DATT, como entidad encargada, es mantener una dinámica vial más ordenada en la ciudad. Además de la restricción por dígito de placa, existen normativas específicas para los vehículos tipo motocicleta que se mantienen vigentes hasta el 2 de enero de 2026:



Restricción nocturna: Se prohíbe la circulación de estos vehículos en general entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente. Restricción en el Centro Amurallado: Está restringido el ingreso y la circulación de motocicletas en los barrios de la zona histórica, incluyendo San Diego, Centro, La Matuna y Getsemaní. Solo se permite el paso por rutas específicas como la avenida Luis Carlos López, a la altura de la India Catalina, continuando por la avenida Concolón hasta la calle 30. Restricción de pasajeros: Se mantiene la prohibición de transportar menores de 12 años o mujeres en estado de gestación a bordo de motocicletas en todo el territorio distrital de Cartagena.

¿Qué pasa si incumple con el pico y placa?

Las autoridades de tránsito han recordado que el incumplimiento de la medida de pico y placa acarrea sanciones económicas y administrativas. Quienes infrinjan la normativa están sujetos a una multa que asciende a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Adicionalmente a la sanción económica, el vehículo puede ser inmovilizado.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL