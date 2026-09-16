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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asesinan a patrullera de la Policía en El Charco, Nariño: iba vestida de civil cuando fue atacada

Asesinan a patrullera de la Policía en El Charco, Nariño: iba vestida de civil cuando fue atacada

La uniformada había salido de cumplir su turno y se encontraba de civil en el casco urbano cuando fue atacada por dos hombres en motocicleta.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Asesinan a patrullera de la Policía en El Charco, Nariño: iba vestida de civil cuando fue atacada
Imagen de referencia-
Getty

La patrullera de la Policía Jennifer Yadira Ordóñez Valencia fue asesinada con arma de fuego hacia las 2:00 de la tarde de este miércoles 16 de septiembre, en el municipio de El Charco, Nariño, mientras se encontraba de civil realizando diligencias personales en el casco urbano.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por autoridades regionales, la uniformada había terminado su turno y se encontraba fuera de servicio cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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Según el reporte conocido por Noticias Caracol, los sujetos llegaron hasta el lugar donde estaba la patrullera y, sin mediar palabra, le dispararon. Posteriormente, huyeron del sitio.

El ataque ocurrió en el casco urbano de este municipio del Pacífico nariñense y generó la reacción de las autoridades, que adelantan las primeras verificaciones para establecer las circunstancias que rodearon el asesinato de la uniformada.

Autoridades investigan el ataque

Por ahora, las autoridades manejan diferentes hipótesis sobre el crimen, las cuales se encuentran en proceso de investigación. No se ha establecido públicamente un móvil definitivo del asesinato ni se ha informado sobre la captura de los responsables.

El hecho también llevó a las autoridades a anunciar medidas para reforzar la presencia institucional en la zona y alertar a los uniformados frente a lo ocurrido. Tras confirmarse la muerte de Jennifer Yadira Ordóñez Valencia, las autoridades trabajan en el traslado de su cuerpo desde El Charco.

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Según el reporte entregado, se está gestionando la posibilidad de que un helicóptero aterrice en la base de la Armada ubicada en el municipio para realizar el desplazamiento. La patrullera era oriunda del departamento del Putumayo.

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NOTICIA EN DESARROLLO
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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