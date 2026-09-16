Esta sería la identidad de la niña hallada en alcantarilla en el sur de Bogotá: nuevos detalles

Bogotá continúa conmocionada por el hallazgo del cuerpo de una menor de edad que estaba dentro de una alcantarilla en el sur de la ciudad. Los restos de la niña fueron encontrados por un grupo de niños que jugaban cerca de una montaña del barrio J. J. Rendón, de la localidad de Ciudad Bolívar. El reporte llegó a las autoridades alrededor de las 4 de la tarde de este 15 de septiembre. Noticias Caracol conoció la identidad de la menor de edad, que fue reportada como desaparecida.

Las autoridades revelaron que la niña tendría entre 8 y 12 años de edad. El teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, detalló que el cuerpo de la menor estaba en un conducto hídrico. Una vez se dio el reporte, inició el trabajo por parte de la Fiscalía General de la Nación y el CTI. El Cuerpo Oficial de Bomberos colaboró con el rescate del cadáver. En un inicio, no se identificó a la menor como parte de la comunidad del J. J. Rendón. El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, indicó en entrevista con este medio que la desaparición de la menor “no está incluida en ninguno de los casos abiertos de búsqueda de niños, niñas o adolescentes desaparecidos”. Los restos fueron enviados al Instituto de Medicina Legal, donde permanecen para su respectiva investigación y necropsia. (Lea: ¿Qué está pasando con las desapariciones de menores en Bogotá? Secretario de Seguridad responde)



Los nuevos detalles del caso

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Noticias Caracol la identidad de la niña. Se trataría de Ana Lucía González Mendoza, una infante de nueve años cuya desaparición habría ocurrido el 14 de septiembre en horas de la mañana, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. La Alerta Rosa se activó el 15 de septiembre a la medianoche.

Posteriormente, la misma Alcaldía de Mosquera comunicó que se logró individualizar al presunto responsable de la desaparición mediante el sistema de vigilancia dispuesto en el sector de Porvenir Río.



"En el marco de este proceso, se confirmó el hallazgo sin vida de la menor en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El caso se encuentra ahora en manos de la Policía Judicial de Bogotá. La administración municipal reitera su compromiso con la protección de la niñez y la familia, y su total colaboración con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", dijo la alcaldía en el pronunciamiento oficial.

María Paula Rodríguez Rozo

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