En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
AVIONETA DESAPARECIDA
DANE
LAURA SARABIA
PRESUPUESTO NACIONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atacan con drones un radar de vigilancia de la Aeronáutica Civil en el Valle del Cauca

Atacan con drones un radar de vigilancia de la Aeronáutica Civil en el Valle del Cauca

El ataque no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales. El radar, instalado en 2025, hace parte del sistema de vigilancia y control del tránsito aéreo destinado a reforzar la supervisión del espacio aéreo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
Comparta en:
Radar en Valle del Cauca.
Radar en Valle del Cauca.
Archivo particular

Un radar de vigilancia y control del tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil fue atacado este miércoles con drones en la aldea El Carmelo, zona rural del municipio de Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca, informó la entidad. La Aeronáutica confirmó que el ataque no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, aunque rechazó "de manera enfática" lo sucedido, al considerar que este tipo de actos "representan una amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los pasajeros que transitan por el espacio aéreo colombiano".

La zona permanece acordonada por unidades de la Policía y el Ejército, cuyos expertos antiexplosivos realizan una inspección técnica para evaluar los daños materiales y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque. El radar, instalado en 2025, hace parte del sistema de vigilancia y control del tránsito aéreo destinado a reforzar la supervisión del espacio aéreo en el suroeste del país.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Imágenes conocidas en redes sociales tras el ataque muestran un dron aproximándose a la estructura esférica que protege el radar y, en otra secuencia, una explosión en uno de sus costados, con humo y llamas visibles.

Últimas Noticias

Rescatistas descienden desde el aire a zona donde estaría avioneta desaparecida en Chocó
COLOMBIA

Rescatistas descienden desde el aire a zona donde estaría avioneta desaparecida en Chocó

Menores desaparecidos
BOGOTÁ

¿Qué está pasando con las desapariciones de menores en Bogotá? Secretario de Seguridad responde

La Aeronáutica señaló que activó sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea y mitigar cualquier posible impacto en el flujo operacional del suroeste colombiano.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ordenó a los comandantes de la Fuerza Pública y al secretario departamental de Seguridad trasladarse a la zona para atender la situación de orden público y articular las acciones necesarias. "No vamos a ceder ni nos vamos a doblegar ante estas amenazas y atentados. Seguiremos enfrentando la criminalidad con toda la contundencia, unidos y articulados, para proteger y cuidar a los vallecaucanos", manifestó Toro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para realizar una valoración integral de lo ocurrido, con participación de las autoridades departamentales.

Publicidad

La Alcaldía rechazó "categóricamente" cualquier acto de violencia, hizo un llamado a la tranquilidad y pidió a la ciudadanía atender únicamente la información suministrada por las autoridades.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente quién estaría detrás del ataque ni se ha establecido el alcance de los daños materiales ocasionados a la infraestructura.

Publicidad

EFE

Relacionados

Valle del Cauca

Aeronáutica Civil

Publicidad

Publicidad

Publicidad