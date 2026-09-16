Atacan con drones un radar de vigilancia de la Aeronáutica Civil en el Valle del Cauca

Un radar de vigilancia y control del tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil fue atacado este miércoles con drones en la aldea El Carmelo, zona rural del municipio de Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca, informó la entidad. La Aeronáutica confirmó que el ataque no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales, aunque rechazó "de manera enfática" lo sucedido, al considerar que este tipo de actos "representan una amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los pasajeros que transitan por el espacio aéreo colombiano".



La zona permanece acordonada por unidades de la Policía y el Ejército, cuyos expertos antiexplosivos realizan una inspección técnica para evaluar los daños materiales y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque. El radar, instalado en 2025, hace parte del sistema de vigilancia y control del tránsito aéreo destinado a reforzar la supervisión del espacio aéreo en el suroeste del país.

Imágenes conocidas en redes sociales tras el ataque muestran un dron aproximándose a la estructura esférica que protege el radar y, en otra secuencia, una explosión en uno de sus costados, con humo y llamas visibles.

La Aeronáutica señaló que activó sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea y mitigar cualquier posible impacto en el flujo operacional del suroeste colombiano.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ordenó a los comandantes de la Fuerza Pública y al secretario departamental de Seguridad trasladarse a la zona para atender la situación de orden público y articular las acciones necesarias. "No vamos a ceder ni nos vamos a doblegar ante estas amenazas y atentados. Seguiremos enfrentando la criminalidad con toda la contundencia, unidos y articulados, para proteger y cuidar a los vallecaucanos", manifestó Toro en un mensaje publicado en sus redes sociales.



Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad para realizar una valoración integral de lo ocurrido, con participación de las autoridades departamentales.

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La Alcaldía rechazó "categóricamente" cualquier acto de violencia, hizo un llamado a la tranquilidad y pidió a la ciudadanía atender únicamente la información suministrada por las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente quién estaría detrás del ataque ni se ha establecido el alcance de los daños materiales ocasionados a la infraestructura.

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EFE