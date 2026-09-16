Rescatistas descienden desde el aire a zona donde estaría avioneta desaparecida en Chocó

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que se mantiene la búsqueda de la aeronave Cessna T-206, de matrícula HK4985G, que desapareció desde el pasado domingo 13 de septiembre, cuando salió de Chocó hacia Bogotá. En ella iba a bordo una misión médica conformada por María Victoria Guzmán, Sandy García, Julissa Figueredo y Perla Álvarez, y el piloto Mehmet Canyaka, que brindaban “atención a cerca de 600 personas en una de las zonas afectadas” por el terremoto del 10 de agosto.

El brigadier general Luis Miguel Díaz, comandante del Comando Aéreo No. 5 de la institución, detalló que “el ángulo de incidencia del terreno es muy alto y el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda”, por lo que fue necesario insertar a personal especializado con grúa de rescate. “No hemos terminado la búsqueda. Todavía no hemos encontrado los ocupantes, eso es lo que estamos haciendo, porque hay otro sitio donde hay otros restos de la aeronave”, aseveró.

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