Ocupantes de avión accidentado en Chocó fueron hallados muertos, confirmó presidente De la Espriella

Luego de varios días de búsqueda, las autoridades colombiana confirmaron este miércoles el hallazgo del avión Cessna T-206 que se accidentó el domingo pasado. Además, el presidente Abelardo de la Espriella informó que los cinco ocupantes fallecieron.

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La avioneta, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 del domigno sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda.



"Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida", dijo el presidente De la Espriella.



El mandatario les envío un sentido mensaje a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas en este momento de inmenso dolor. "Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia. Paz en sus tumbas", mencionó.

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Las cinco personas que viajaban en la aeronave habían permanecido desde el jueves en Condoto, Chocó, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atiende a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades.

El comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz, aseguró que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate". De hecho, durante las labores de búsqueda y rescate, el helicóptero no pudo aterrizar, por lo que los socorristas descendieron de esa aeronave a través de cuerdas para reconocer el aérea donde había evidencia del Cessna.

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¿Quiénes eran los ocupantes?

De acuerdo con la Fuerza Aérea Colombiana, la aeronave estaba en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. Los ocupantes del avión tipo cessna fueron identificados, tras la desaparición, como Perla Constanza Alvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, quienes conformaban la brigada aérea. El piloto era Mehmet Cankaya.

Durante los días de búsqueda, Adriana Revelo, esposa del piloto Nehmet Cankaya, contó el drama que viven las familias a las espera de que hallaran a los desaparecidos. "Desafortunadamente para nosotros como familia, en esa zona y justamente en ese cerro no se han registrado accidentes en muchos años. Entonces ese es el indicio como más claro de creer que las partes encontradas sí hacen parte de la aeronave de mi esposo", explicó la mujer en su momento.

Revelo recordó que su matrimonio empezó hace 10 años y estaban a punto de conmemorar ese aniversario, en compañía de sus tres hijas. "Es una situación muy compleja emocionalmente. Cada familia tiene un dolor, obviamente porque es un servicio humanitario y porque cada persona que estaba en ese avión cuenta una historia", dijo.

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(Lea aquí toda la entrevista: Esposa del piloto pide que no paren la búsqueda de avión Cessna: "Piensan que el papá está de viaje")

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