Mujer fue asesinada durante riña dentro de su casa en Bogotá: presunto homicida huyó por el tejado

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a un hombre señalado como el presunto responsable del homicidio de una mujer dentro de una vivienda en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El caso se conoció luego de que una patrulla del CAI Britalia, que realizaba labores de registro y control, recibiera un aviso de la central de radio sobre una presunta riña al interior de una vivienda.



Al llegar al lugar, los uniformados fueron abordados por una ciudadana, quien manifestó que su madre había sido agredida. Los policías ingresaron al inmueble y encontraron a la mujer sin signos vitales. De acuerdo con el teniente coronel Nilson Hernán Figueroa Coronado, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima presentaba una lesión visible en el cuello, que habría sido ocasionada con un arma cortopunzante.

Presunto agresor habría escapado por los tejados

Según la información recopilada por las autoridades, el hombre señalado como presunto responsable habría intentado escapar del lugar después de la agresión. El sospechoso habría salido hacia las viviendas aledañas y continuó su huida por los tejados. Sin embargo, la información entregada por habitantes de la zona permitió a los uniformados establecer su ubicación.

Finalmente, los policías lo encontraron en el tejado de una vivienda vecina y procedieron con su captura. Las autoridades indicaron que el detenido sería la expareja sentimental de la hija de la víctima. No obstante, esta información hace parte de los elementos que deberán ser verificados dentro de la investigación.

“De acuerdo con la información suministrada por los familiares y testigos, el presunto agresor habría huido hacia los tejados de la vivienda. Mediante la rápida reacción policial, se logró ubicar y capturar a un hombre señalado como presunto responsable de los hechos”, explicó el teniente coronel Figueroa.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y determinar su situación jurídica.



La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, así como las responsabilidades individuales del capturado. Por ahora, el hombre es considerado presunto responsable de los hechos y su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

María Paula Rodríguez Rozo

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