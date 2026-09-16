Reportan tres temblores en Colombia con magnitudes de hasta 4.7: con minutos de diferencia

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), un sismo de magnitud 4.7 se registró a las 15:12 hora local del miércoles 16 de septiembre de 2026. El evento tuvo como epicentro el municipio de Medio San Juan (Andagoya), en el departamento del Chocó, localizado exactamente a 12 km de Sipí (Chocó), en las coordenadas latitud 4.58 y longitud -76.72. El organismo técnico precisó que la profundidad fue de 40 km, lo que categoriza este movimiento dentro del rango de profundidad intermedia (entre 30 y 120 kilómetros).



Posterior al primer movimiento, el SGC confirmó una secuencia de réplicas en la misma zona geográfica:



Sismo de las 15:14 hora local: Movimiento de magnitud 4.4 con epicentro en el municipio de Sipí, Chocó (localizado a 10 km de Sipí ), a una profundidad de 37 km (latitud 4.60 , longitud -76.72 ).

Movimiento de con en el municipio de (localizado a ), a una (latitud , longitud ). Sismo de las 15:18 hora local: Movimiento de magnitud 3.6 con epicentro nuevamente en Medio San Juan (Andagoya), Chocó (localizado a 14 km de Sipí), con una profundidad de 38 km (latitud 4.57, longitud -76.73).

Debido a la magnitud de los eventos sísmicos principales y a la profundidad de su hipocentro, la onda elástica fue percibida por la ciudadanía en diversos municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia. Reportes ciudadanos indican percepción del movimiento en capitales como Quibdó, Pereira, Armenia, Manizales, Cali y Medellín.



Evaluación de daños y llamadas de emergencia

Tras los eventos registrados en el litoral Pacífico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con la Defensa Civil Colombiana, el Cuerpo Oficial de Bomberos y los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo del Chocó y del Eje Cafetero, iniciaron el protocolo habitual de barrido de verificación.

Hasta el momento, los organismos de socorro reportan normalidad en la infraestructura crítica de la región. No se registraron afectaciones a personas, colapsos estructurales ni interrupciones severas en las redes de servicios públicos o en la red vial nacional. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, verificar el estado de sus viviendas y consultar únicamente los canales institucionales oficiales para evitar la propagación de desinformación.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país de alta actividad tectónica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El territorio continental se encuentra sobre un complejo punto de convergencia donde interactúan tres placas tectónicas principales:



La Placa de Nazca: Ubicada bajo el océano Pacífico, penetra paulatinamente por debajo de la corteza continental en un proceso dinámico conocido como subducción. Este choque frontal libera enormes cantidades de energía en forma de ondas sísmicas, siendo la principal causa de la actividad telúrica en el occidente colombiano. La Placa Sudamericana: Soporta la masa continental del país y absorbe la compresión generada por la presión del Pacífico. La Placa del Caribe: Ubicada al norte, ejerce presión hacia el sur del territorio nacional.

Esta interacción tectónica no solo modeló las tres cadenas de la Cordillera de los Andes, sino que estructuró un denso sistema de fallas geológicas activas que atraviesan el país. Entre ellas destaca la Falla de Romeral, un megasistema de fracturas que corre de sur a norte paralelas a la Cordillera Central y que libera constantemente energía acomodada por la deformación de la corteza.

Adicionalmente, en la región andina oriental de Colombia se localiza el Nido Sísmico de Mesa de los Santos (en el departamento de Santander). Este punto geológico es reconocido internacionalmente como la segunda zona con mayor frecuencia de sismos en el planeta, superado únicamente por el nido sísmico de Vrancea en Rumania. En Mesa de los Santos se producen diariamente decenas de eventos de profundidad intermedia, originados por el desprendimiento o fricción de un antiguo fragmento de placa oceánica subducida a más de 140 kilómetros de profundidad.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La prevención es el pilar fundamental para mitigar la vulnerabilidad frente a eventos sísmicos impredecibles:



Antes: Identifique las estructuras seguras de su vivienda o lugar de trabajo. Asegure objetos pesados que puedan caer, mantenga listo un botiquín de primeros auxilios con agua, linterna y alimentos no perecederos, y elabore un plan de evacuación familiar.

Identifique las estructuras seguras de su vivienda o lugar de trabajo. Asegure objetos pesados que puedan caer, mantenga listo un con agua, linterna y alimentos no perecederos, y elabore un plan de evacuación familiar. Durante: Guarde la calma. Aléjese de ventanas, espejos y objetos flotantes. Busque protección al lado de elementos estructurales resistentes (columnas o muros de carga) bajo la posición de autoprotección, o múdese debajo de una mesa firme si se encuentra en interiores. Evite el uso de ascensores.

Guarde la calma. Aléjese de ventanas, espejos y objetos flotantes. Busque protección al lado de elementos estructurales resistentes (columnas o muros de carga) bajo la posición de autoprotección, o múdese debajo de una mesa firme si se encuentra en interiores. Evite el uso de ascensores. Después: Verifique el estado de las conexiones de gas, agua y energía eléctrica antes de encender interruptores. Si detecta grietas estructurales severas, evacúe el inmueble inmediatamente hacia los puntos de encuentro designados por las autoridades locales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

