Así cambió doña María, habitante de calle que se reencontró con hijo en Cúcuta después de 20 años

Cúcuta no sale de su asombro luego de que, a través de Noticias Caracol, los residentes de la capital de Norte de Santander conocieran la historia de doña María Pacheco. Por una casualidad, la señora se reencontró con su hijo Andrés Leonardo, después de estar separados durante 20 años. Ella era habitante de calle en el Parque Lineal y él trabajaba muy cerca.

>>> En contexto: Milagro en Cúcuta: su mamá era habitante de calle y la halló, 20 años después, por una casualidad

Emotivo reencuentro de una habitante de calle con su hijo. Noticias Caracol

"Mis hijos se fueron y alguien los convidó”, relató María, a quien, por problemas de salud, le cuesta recordar ciertas cosas.

Su hijo agrega que perdieron contacto cuando él tenía 12 años. Sus padres se separaron. Andrés Leonardo se fue con su papá para Venezuela, mientras que su hermano menor se quedó con la mamá.

Publicidad

Hace 5 años regresó del vecino país, lo cual lo hizo retomar la búsqueda de doña María. Indagó con sus vecinos, pero nadie le daba razón clara de ella, solo tenía algunos testimonios que afirmaban haberla visto deambulando.

De manera casual, un habitante de calle que iba pasando por un parque cerca a su lugar de trabajo le pidió un cigarrillo a Andrés Leonardo. Dice que siempre intenta ayudar a los demás, por lo cual le cumplió su petición, pero, poco después, este hombre, en tono de broma, le aseguró que se parecía a una mujer mayor que también se mantenía en la zona.

Publicidad

"El muchacho se fue y a mí me quedó eso en la cabeza, como por qué dijo que nos parecíamos. Y me acerqué, la vi bien, me senté y empecé a preguntarle. Supe en ese instante que ella es mi mamá", contó Andrés Leonardo en entrevista con Noticias Caracol en vivo.

Las lágrimas les inundaron el rostro y el corazón, puesto que, después de tanto tiempo, la vida los volvió a unir casi inesperadamente. Una marca de nacimiento les confirmó a ambos que llevaban la misma sangre, e incluso cuando él le presentó a su pequeño hijo, ella no dudó en decir que este era idéntico a Jairo, su hijo mayor, cuando tenía esa edad.

>>> Puede interesarle: Madre se hizo pasar por habitante de calle en Bogotá para buscar a su hija desaparecida

Un nuevo comienzo para la habitante de calle

Al encontrarla, Andrés Leonardo escuchó que ella se quejó de molestias en el cuello. Le afirmó que podría ser por la cantidad de botellas y cabuyas que cargaba, lo cual le producía un peso innecesario en la zona, pero ella estuvo rehacía a quitárselo.

Publicidad

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario de Cúcuta, donde fue examinada. A pesar de los años, el amor de este ferviente hijo, que admitió que en ocasiones pensó que su progenitora había fallecido, no se terminó, por lo cual, tras su reencuentro, se postró a sus pies para ayudarla a asearse, llegando incluso a cortarle las uñas.

Andrés Leonardo ayudó a su madre a bañarse y asearse. Cortesía

Publicidad

Entretanto, la señora le contó al equipo de Noticias Caracol que se convirtió en habitante de calle después de que "se incendió el ranchito donde vivía", pero que ahora su corazón estaba tranquilo, pues la vida le permitió volver a compartir con ese niño inquieto al que le había perdido el rastro.

Sereno y con paciencia, Andrés Leonardo atendió a la mujer. Tras refrescarse, la Policía Comunitaria de Cúcuta y las directivas de la Fundación Banquete del Bronx organizaron para que pudiera tener una gran cena que marcó el inicio de su nuevo comienzo.

Con ropa limpia, un nuevo corte de cabello y después de dormir juntos en la casa de Andrés Leonardo, la mujer ahora guarda la esperanza de que, si Dios quiere, pueda quedarse con su hijo.

Asimismo, esperan que el otro hijo de doña María, quien reside en Antioquia, se entere de que su madre apareció, para que la familia pueda estar completa por primera vez en décadas.

Publicidad

A la derecha, doña María llegando a un hospital en Cúcuta. En medio, la antigua habitante de calle tras ser atendida. A la izquierda, la mujer un día después de reencontrarse con su familia, luciendo su nuevo corte de cabello. Cortesía

>>> Le recomendamos: El último adiós a Lucas, el habitante de calle que vivió 20 años en alcantarilla de Bogotá