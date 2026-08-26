¿Qué necesita un venezolano para regularizarse en Colombia y obtener documentos legales?

La incertidumbre y la preocupación se han apoderado de miles de ciudadanos venezolanos en Colombia tras los recientes anuncios de operativos para deportar a extranjeros en situación irregular por parte del presidente Abelardo de la Espriella. Ante este panorama, se abre un debate crucial sobre cuáles son los mecanismos vigentes para regularizar su estatus en el país, en un contexto donde obtener "papeles en regla" se ha convertido en un desafío para la población migrante.



El fin del PPT general para adultos

El panorama actual para los migrantes venezolanos es sumamente complejo. Durante años, el Permiso de Protección Temporal (PPT) fue la principal herramienta de regularización. Sin embargo,la expedición generalizada de este documento para adultos se suspendió durante el mandato del anterior presidente, Gustavo Petro, quedando vigente únicamente para casos muy específicos. Este freno en la regularización masiva ha dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad.

Ante los anuncios de controles más estrictos por parte del actual gobierno, los centros de atención a la población migrante en ciudades como Medellín se encuentran desbordados de personas que buscan con urgencia una vía legal para evitar ser reportadas o deportadas.



¿Qué necesita un venezolano para regularizarse en Colombia hoy?

De acuerdo con las directrices de Migración Colombia, las vías vigentes de regularización y los requisitos correspondientes son:



El Permiso de Protección Temporal (PPT) limitado: actualmente, este permiso ya no se emite de forma abierta para la población adulta. Solo se mantiene disponible para: menores de edad escolarizados y tutores de dichos menores escolarizados.

Visa de Visitante (Visa V): esta visa ofrece regularización por un periodo de dos años. Para solicitarla, el migrante debe cumplir con los siguientes requisitos:



Haber ingresado a Colombia antes de diciembre de 2024.

Contar con un pasaporte.

Presentar una evidencia de su permanencia previa a diciembre de 2024, la cual puede ser un sello de migración o una prueba alternativa que certifique que ya residía en el país antes de esa fecha.

Solicitud de Refugio: es una alternativa para quienes huyen de la crisis, aunque el reporte advierte que se trata de un proceso largo que puede tardar fácilmente dos años en resolverse. Visas Ordinarias para Extranjeros: Los ciudadanos venezolanos también pueden aplicar a las visas comunes que Colombia ofrece a cualquier ciudadano extranjero. Las principales opciones son:



Visa de Trabajo: requiere poseer un pasaporte vigente y presentar una oferta de trabajo formal que garantice y justifique técnicamente la contratación de un extranjero para esa posición laboral.

requiere poseer un pasaporte vigente y presentar una oferta de trabajo formal que garantice y justifique técnicamente la contratación de un extranjero para esa posición laboral. Visa de Estudiante: exige estar matriculado en una universidad autorizada.

exige estar matriculado en una universidad autorizada. Visa de Nómada Digital.

A pesar de la existencia de estos canales, la realidad es que cerca de 500.000 venezolanos quedaron fuera del Estatuto Temporal de Protección. Para este grupo, acceder a una regularización ordinaria es casi imposible debido a dos grandes barreras identificadas en el reportaje:



Falta de pasaporte: la inmensa mayoría de los migrantes en situación irregular no cuenta con este documento indispensable para tramitar cualquier visa.

la inmensa mayoría de los migrantes en situación irregular no cuenta con este documento indispensable para tramitar cualquier visa. Falta de recursos económicos: muchos de ellos no disponen del dinero necesario para costear las tasas de los visados.

La magnitud de la crisis administrativa es visible en regiones como Antioquia, donde se estima que hay un poco más de 290.000 venezolanos regularizados (ya sea por PPT u otros mecanismos). Sin embargo, la presión sobre el sistema es inmensa: 33.000 personas siguen esperando la entrega física de sus documentos de legalización, mientras que 66.000 migrantes aún no han podido iniciar ningún tipo de procedimiento para regularizar su situación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL