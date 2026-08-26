Estación de Policía en El Tambo, Cauca, fue atacada: hostigamientos duraron casi una hora

La tranquilidad de la mañana de este 26 de agosto fue interrumpida abruptamente en el municipio de El Tambo, Cauca, tras un atentado perpetrado a través de drones. A las 6:20 de la mañana empezaron a escucharse las explosiones en el casco urbano de El Tambo, al occidente del departamento. Durante 40 minutos, la población civil estuvo recluida a la espera de que terminaran los hostigamientos de la guerrilla. Dentro de sus viviendas esperaron largos minutos a que el silencio volviera a reinar para poder salir y seguir con la rutina que fue interrumpida por la violencia.



Civiles se refugiaron durante los hostigamientos

El atentado fue dirigido a la estación de Policía del municipio. Sin embargo, hay reporte de afectación a las viviendas. Cerca de 20 explosivos fueron lanzados contra la infraestructura con naves no tripuladas para afectar a la estación y al personal. Ante los hostigamientos, los uniformados activaron el plan defensa, se atrincheraron en el búnker de la estación y coordinaron con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana para obtener apoyo. El ataque fue repelido. No hay reporte de personas lesionadas ni víctimas fatales por el hecho.

Mientras el ataque cesaba, los habitantes de El Tambo tomaron de refugio viviendas y negocios del municipio. Infraestructura de la población civil alrededor de la estación resultaron afectadas.

#Colombia | En la mañana de este 26 de agosto se registró un ataque con drones en El Tambo, Cauca. Más de 20 artefactos explosivos fueron lanzados contra la estación de Policía. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/CN5aNDNk98 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 26, 2026

El contexto de violencia advertido por la Defensoría

Cabe recordar que en esta zona delinquen las estructuras Carlos Patiño y Jaime Martínez, ambas células de las disidencias de Iván Mordisco. La Defensoría del Pueblo precisamente emitió la primera alerta temprana en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en la que pide acciones urgentes para proteger a la comunidad del departamento del Cauca, que ha estado amedrentada por el enfrentamiento entre el ELN, disidencias y bandas criminales que se disputan el control territorial para garantizar sus economías ilícitas y corredores estratégicos.

La entidad incluso advierte que el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y los frentes Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central buscan controlar los corredores que dan hacia El Tambo y Cajibío, mientras que en los cascos urbanos realizan propaganda y atentados.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co