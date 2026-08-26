Gobierno busca usar buques de la Armada como cárceles: estos son los criminales que embarcarían

El gobierno de Abelardo de la Espriella busca implementar buques de la Armada Nacional como cárceles para trasladar allí a criminales condenados que siguen delinquiendo desde las prisiones. Entre la lista de pesos estarían delincuentes de la talla de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como alias Macaco y quien había sido denominado gestor de paz el gobierno pasado, entre otros peligrosos criminales.

Estos delincuentes, que fueron nombrados por De la Espriella y estarían en la lista para ser trasladado a los buques cárcel, hacen parte de organizaciones que continúan delinquiendo desde las cárceles aún estando cumpliendo condenas en centros penitenciarios.



¿Cuántos buques cárceles habría en Colombia?

En total son cuatro las fragatas que la Armada Nacional tiene para convertirlas en centros de reclusión para criminales de alto nivel o que estén relacionados con delitos como homicidios, narcotráfico o extorsión. Estas naves tienen capacidad de cañones, sistemas antiaéreos de corto alcance y misiles. Son fragatas clase almirante Padilla como el ARC Caldas, Antioquia y ARC Independiente.

La iniciativa del Gobierno de De la Espriella contempla la implementación de la estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), denominada así por el Ministerio de Defensa. Esta medida busca combatir el crimen organizado mediante la adecuación, en un plazo de tres meses, de un buque que funcionará como centro penitenciario en una primera fase. El objetivo es trasladar allí a los principales cabecillas de las estructuras criminales y cortar cualquier comunicación con sus redes delictivas, una práctica que actualmente continúa ocurriendo desde algunos centros carcelarios del país.



En Colombia ya se habían usado los buques cárceles

Estos buques cárcel ya habían sido llevados a cabo en el año 2007, durante el mandato de Álvaro Uribe, cuando se trasladó en un buque al narcotraficante Diego Fernández Montoya, alias Don Diego, quien estuvo vinculado con paramilitares y permaneció casi un año en una fragata de la Armada Nacional en el Océano Pacífico. El buque fue vigilado por agua y aire en medio de una solicitud marcada por Estados Unidos para su extradición. Alias Don Diego se encuentra cumpliendo una condena de 45 años en el país norteamericano.



En ese mismo año, el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, también fue trasladado de la cárcel de Itagüí a otra fragata en el Caribe colombiano. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos y al cumplir su condena regresó al país en el año 2019. En el gobierno del expresidente Petro fue nombrado como gestor de paz en el marco de la paz total.



El Gobierno, a través de los ministerios de Defensa y Justicia, dice que avanza en la articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para definir las primeras medidas relacionadas con el traslado de internos. La estrategia contempla el traslado de los máximos cabecillas de las organizaciones criminales y también de otros reclusos considerados de alta peligrosidad.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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