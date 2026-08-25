Así es la angustiosa evacuación en medio de incendios en Tolima: ganado se desploma en el camino

Durante una transmisión en Noticias Caracol en vivo, el equipo que se encuentra cubriendo los estragos que han dejado los incendios forestales en Tolima se encontró con un panorama desolador, pues mientras los campesinos intentaban evacuar a los animales, algunos intentaron escapar en medio del humo, corriendo desorientados, y uno en especial, ya afectado y sin poder respirar, se desplomó. La cruenta imagen dejó sin casi palabras al periodista Esteban Bejarano, quien, entre lágrimas, continuó exponiendo la tragedia.

Ya son 27.000 las hectáreas consumidas por los incendios forestales y el municipio de San Luis es uno de los que tienen más pérdidas, pues más de 8.000 hectáreas han sido devoradas por las llamas. La comunidad se encuentra pidiendo ayuda de bomberos, de organismos de socorro.



El panorama es desolador. Los habitantes intentan apagar las llamas con bombas de espalda, que tienen que ser cargadas a los pocos minutos y mientras cargan las pesadas bombas de espalda las llamas no paran y siguen consumiendo terreno. Al mismo tiempo, durante la transmisión en vivo, un grupo de campesinos se encontraba tratando de salvar al ganado. Más de 30 cabezas de ganado estaban siendo evacuadas para que no se acercaran al fuego.

Cuando los campesinos trataban de enviar el ganado hacia una zona segura, tres caballos se salieron del círculo y escaparon sin rumbo, en medio del humo. Cuando por fin lograron correr al ganado, una res se desplomó. El animal, intentó levantarse, pero sus cuatro patas, debilitadas, no resistieron su peso y cayó de nuevo. Esteban, quebrantado, dijo que, “lamentablemente, los animales son los que sufren en estas condiciones, los mismos campesinos. Es muy fuerte. Está muy complicado”.



Incendios forestales en Tolima estarían siendo provocados

El alcalde de San Luis, Ricardo Andrés Acosta, denunció que algunas personas podrían estar detrás de los incendios que afectan al municipio. Según explicó, la comunidad reportó un hecho que genera preocupación sobre el origen de las emergencias. “Ayer, la comunidad nos envió un video en el que nos reportó que en una vereda personas en motocicleta iniciaron y prendieron fuego a una finca. Gracias a la reacción inmediata de la comunidad, se pudo contener. No sabemos si estos incendios que se vienen presentando están siendo de manos criminales”, manifestó.



El mandatario también hizo un llamado urgente al Gobierno para fortalecer la presencia de la fuerza pública en el territorio, ante el impacto que han tenido las conflagraciones sobre la capacidad operativa de la administración municipal. “Nosotros necesitamos que haya ya inmediatamente fuerza pública aquí en el municipio de San Luis o si no se nos va a ir todos los días del año atacando, conteniendo incendios y un municipio, una administración municipal parada sin poder hacer sus labores del día a día que tenemos a cargo de esas responsabilidades”.



En el Tolima, las pérdidas acumuladas en el sector agrícola ascienden a $50.000 millones. De esa cifra, cerca de $20.000 millones corresponden al municipio de San Luis, donde los campesinos solicitan apoyo urgente. Solo en esta localidad se han reportado más de 8.000 hectáreas afectadas por los incendios.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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