Alerta del Invima por Bonfiest Plus falsificado en Colombia: lote de riesgo y cómo identificarlo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas de la ciudadanía colombiana tras confirmar la comercialización ilegal de unidades falsificadas de BONFIEST PLUS®, un popular medicamento analgésico y efervescente. La autoridad sanitaria advirtió que el consumo de estas unidades fraudulentas representa un grave riesgo para la salud debido a la falta de garantías en las materias primas utilizadas y sus concentraciones de principios activos.

El titular del registro sanitario, la empresa TECNOFAR TQ S.A.S., confirmó al Invima la falsificación del medicamento. De acuerdo con la entidad, el consumo no controlado de compuestos como el ácido acetilsalicílico o la cafeína en un producto sin estándares de calidad puede derivar en hemorragias gastrointestinales, úlceras o alteraciones del ritmo cardíaco. Además, existe la sospecha de uso de sustancias nocivas e inaceptables para el consumo humano como tizas, cemento blanco, talco industrial, colorantes tóxicos o aglutinantes para imitar la presentación del polvo efervescente.



Lote fraudulento y características del producto en riesgo

El Invima precisó que las unidades adulteradas identificadas corresponden específicamente al lote 5H6839 con fecha de vencimiento JUN 2027. Cabe aclarar que la versión original del medicamento en sobre de 5,1 g cuenta con registro sanitario vigente (INVIMA 2022M-0004285-R2) y comercialización legal autorizada. La alerta emitida está estrictamente focalizada en las unidades con las inconsistencias señaladas.

Para proteger a los consumidores, la autoridad de vigilancia en salud y la compañía farmacéutica detallaron la lista oficial de errores y rasgos físicos clave para detectar el empaque fraudulento:



Errores ortográficos en el empaque: La envoltura del producto falsificado contiene faltas graves como las palabras "exeso" , "saislatos" , "embrazo" , "circustancia" , "epatica" , "Pasientes" y la leyenda "VENTAS SIN FORMULA MEDICA" .

La envoltura del producto falsificado contiene faltas graves como las palabras , , , , , y la leyenda . Defectos en la tipografía y códigos: Los números situados debajo del código de barras son visiblemente más grandes y resaltados.

Los números situados debajo del código de barras son visiblemente más grandes y resaltados. Calidad de impresión reducida: Presenta un empaque opaco, menor nitidez global y bordes de texto marcados de forma exagerada que simulan una letra en negrilla.

Presenta un empaque opaco, menor nitidez global y bordes de texto marcados de forma exagerada que simulan una letra en negrilla. Afectaciones en el diseño: Hay una pérdida considerable de visibilidad y contraste en el gráfico de burbujas en comparación con el fondo azul original.

Hay una pérdida considerable de visibilidad y contraste en el gráfico de burbujas en comparación con el fondo azul original. Sellado del paquete: El empaque muestra bordes desalineados, presencia de burbujas de aire, arrugas visibles y ausencia total del sistema abrefácil característico del sobre original.

El empaque muestra bordes desalineados, presencia de burbujas de aire, arrugas visibles y característico del sobre original. Impresión del lote: La serie de datos del lote 5H6839 aparece impresa de manera anormalmente oscura, definida, lineal y pixelada.

Requisitos y recomendaciones para la ciudadanía

Si usted adquirió recientemente sobres efervescentes de BONFIEST PLUS®, las autoridades sanitarias piden seguir estrictamente las siguientes instrucciones de prevención:



Verificar el número de lote y fecha de vencimiento: Revise detalladamente si el empaque físico corresponde al lote 5H6839 con vencimiento JUN 2027. Suspender inmediatamente el consumo: Si confirma que el empaque cumple con alguna de las características falsas o pertenece al lote señalado, no ingiera el contenido bajo ninguna circunstancia. Adquirir en canales autorizados: Compre medicamentos únicamente en droguerías, farmacias o puntos de venta reconocidos que tengan la documentación al día. Acudir a servicios médicos: Si consumió el producto adulterado y presenta molestias de salud o síntomas adversos, diríjase de inmediato a un centro de salud.

Paso a paso para realizar la denuncia o reporte ante el Invima

El Invima solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar y decomisar los lotes falsificados en todo el territorio colombiano. En caso de detectar establecimientos, locales comerciales, redes sociales o páginas web vendiendo este lote fraudulento, puede notificarlo siguiendo este procedimiento directo:



Ingresar a la plataforma web oficial: Acceda al portal web del Invima en www.invima.gov.co. Ubicar la sección de reportes: Diríjase al apartado de Farmacovigilancia o peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRSD). Completar los datos del reporte: Detalle la dirección o el enlace exacto del comercio o perfil en redes donde se oferta el medicamento. Igualmente, agregue los detalles del empaque e imágenes si dispone de ellas. Reporte de eventos adversos: Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y usuarios registrados deben notificar cualquier síntoma asociado al consumo mediante la plataforma oficial de farmacovigilancia institucional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

