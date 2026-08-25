Volcán Puracé registró dos emisiones de ceniza: esto alertó el Servicio Geológico Colombiano

La actividad del volcán Puracé continúa generando atención entre las autoridades y las comunidades del departamento del Cauca. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que durante las últimas horas se registraron dos emisiones de ceniza, confirmadas mediante las cámaras web de vigilancia instaladas en la zona de influencia del macizo volcánico. La más importante ocurrió a las 12:58 de la madrugada de este 25 de agosto y alcanzó una altura de 2.600 metros sobre la cima del volcán.

De acuerdo con el boletín extraordinario emitido por la entidad, este episodio estuvo relacionado con los reportes de fuertes ruidos escuchados por habitantes y vigías comunitarios de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé. La coincidencia entre los registros instrumentales y los testimonios recibidos desde la zona permitió confirmar la magnitud de este evento, que se convirtió en una de las manifestaciones más destacadas de la actividad reciente del volcán. La emisión fue captada por la cámara web infrarroja Mina, ubicada a 2,2 kilómetros al noroccidente del volcán Puracé. En las imágenes se observa la columna de ceniza elevándose sobre el cráter durante la madrugada.



Volcán Puracé sigue mostrando alta actividad sísmica

El informe del SGC señala que desde el último reporte continúa predominando la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos, principalmente gases y líquidos provenientes del magma y de su interacción con el sistema hidrotermal. Estas señales, especialmente aquellas clasificadas como tremor volcánico, registraron un incremento en sus niveles de energía entre la 1:00 a. m. y las 5:40 a. m. de este martes.

Los especialistas indicaron que esta sismicidad se localizó principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y a profundidades menores a dos kilómetros. En contraste, los eventos relacionados con fracturamiento de roca se mantuvieron en niveles bajos tanto en cantidad como en magnitud, ubicándose a menos de cuatro kilómetros por debajo del edificio volcánico. A lo anterior se suma la persistencia de un proceso de deformación lenta en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, condición que sigue siendo analizada por los expertos debido a los cambios que podría reflejar en la dinámica interna del sistema volcánico.



📄 Les compartimos el boletín de este martes 25 de agosto de 2026 con la información más reciente sobre la actividad del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos, que continúa en estado de alerta Naranja 🔶 👉🏼https://t.co/BhrbPHuOTd



⬇️ Esta imagen es de la cámara web… pic.twitter.com/1OFXlNI0ZN — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 25, 2026

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Alerta naranja en el volcán Puracé se mantiene vigente

Aunque las autoridades han observado una disminución en el número de emisiones de ceniza a la atmósfera en comparación con semanas anteriores, otros parámetros continúan mostrando comportamientos anormales. Entre ellos se destacan los niveles de dióxido de azufre (SO₂), que permanecen por encima de los valores promedio conocidos para este volcán, así como el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) medidas en el suelo.

El Servicio Geológico Colombiano también informó que no se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información obtenida mediante la plataforma satelital MIROVA. Sin embargo, aclaró que los valores instrumentales observados durante los últimos días corresponden a los máximos alcanzados recientemente y superan ampliamente las líneas base de comportamiento histórico del volcán. Por esta razón, el volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos continúan en estado de alerta naranja, una condición que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados y una vigilancia permanente por parte de las autoridades científicas.

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El SGC enfatizó que una disminución temporal de algunos indicadores no significa necesariamente que el volcán haya regresado a condiciones estables. Para considerar un eventual retorno a alerta amarilla será necesario evaluar durante un periodo prudencial la evolución de todos los parámetros monitoreados y confirmar tendencias de estabilidad confiables.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a la comunidad para evitar acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza o gases que representan un riesgo para las personas. Asimismo, recomendó consultar únicamente la información oficial del Servicio Geológico Colombiano y de las entidades que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL