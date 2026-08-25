Hombres en Pereira habrían intentado robar la caja fuerte de un banco en riesgo de colapso

La Policía capturó a dos hombres que presuntamente pretendían cometer un hurto en una entidad bancaria del centro de Pereira, cuya infraestructura se encuentra en riesgo de colapso luego de la emergencia registrada en la ciudad por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Pereira, los detenidos, uno de nacionalidad colombiana y otro venezolana, habrían aprovechado las condiciones de vulnerabilidad que presenta la edificación para ingresar a sus instalaciones e intentar lograr su cometido.

Los uniformados reaccionaron rápidamente y lograron interceptar a los dos hombres antes de que pudieran concretar el supuesto hurto. Según las primeras informaciones, el objetivo habría sido llegar hasta la caja fuerte del banco. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

El caso se presenta en medio de las medidas de seguridad adoptadas tras la emergencia que afectó a Pereira, en la que varios sectores de la ciudad quedaron en ruinas por el colapso de diferentes estructuras. La Policía mantiene reforzada la vigilancia en sectores comerciales y edificaciones que presentan afectaciones, con el objetivo de evitar nuevos hechos delictivos y proteger a comerciantes y ciudadanos.



En el marco de volver a levantarse como ciudad, la Policía ha realizado recorridos en los albergues a través de su grupo de Protección a la Infancia, junto al ICBF y funcionarios de la Alcaldía para concientizar sobre la gravedad de cometer conductas delictivas durante su permanencia en estas instalaciones adaptadas de carácter temporal.



Al mismo tiempo las autoridades han implementado más de 77 cierres viales para permitir demoliciones controladas y larecolección de escombros. Las tareas de seguridad nocturna se han fortalecido para precisamente evitar hurtos y el ingreso de delincuentes a establecimientos.

María Paula Rodríguez Rozo

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