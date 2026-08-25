Declaran como insubsistente a Wilmar Mejía, director de la UIAF, salpicado por archivos de Calarcá

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, quien fue salpicado por el escándalo de los archivos de alias Calarcá, fue declarado por el Gobierno nacional poco después de que el alto funcionario enviara su carta de renuncia dirigida al presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

En la misiva, el director de la Unidad —profesional en educación física— decía que su renuncia tendría efecto en el momento en que el jefe de Estado lo considerara. Mejía detalla que fue “un privilegio” representar al Gobierno Nacional desde la UIAF, entidad encargada de la lucha contra lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; “esencial para la seguridad democrática e integridad del sistema financiero colombiano”. Mejía manifestó disposición para efectuar el empalme de la forma en que De La Espriella lo dispusiera.

Por medio del Decreto 1289 de 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dejó en firme la declaratoria de insubsistencia del nombramiento ordinario que dejaba a Mejía en el cargo de la UIAF. En pocas palabras, el Gobierno terminó el nombramiento de un empleado y lo retiró del servicio mediante este acto administrativo.

Mejía tomó el cargo en abril del presente año. Según el propio Mejía, él presentó su renuncia a la entidad a inicios de marzo. “Mi suspensión por parte de la PGN está resuelta, y el 3 de marzo decidí dar un paso al costado para garantizar las investigaciones y preservar la reputación de la DNI”, dijo en la madrugada del 1 de abril, seis días antes de que se publicara el decreto que lo ubicaba en una nueva entidad gubernamental.



El presunto vínculo de Wilmar Mejía con organizaciones criminales

Al funcionario se le mencionaba en los archivos que estaban en poder de alias Calarcá, jefe de las disidencias, cuando él y sus hombres fueron requeridos en un retén a mediados de 2024. Allí se le incautaron dispositivos electrónicos en los que mencionaban el nombre de Mejía y de Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal de Ejército, en distintos correos. Wilmar Mejía presuntamente trabajaba como enlace entre la fuerza pública y las organizaciones criminales.



Desde que este medio reveló las presuntas relaciones con altos funcionarios, Mejía ha negado los nexos: “No he tenido ni tengo relaciones con la estructura de alias ‘Calarcá’. No existe comunicación digital o evidencia verificable que dé cuenta de que yo estoy teniendo conversaciones directas con ‘Calarcá’ o con cualquiera de sus hombres. ‘Calarcá’ no lo conozco. No existe una comunicación digital, evidencia verificable que dé cuenta de una reunión, un contacto directo con alias ‘Calarcá’”, aseguró.

María Paula Rodríguez Rozo

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