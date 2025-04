Así fue como el conductor que se accidentó en la loma "sube o no sube" evitó una tragedia

Laloma San José, en Sabaneta, Antioquia, se ha convertido en el centro de muchas discusiones en redes sociales, puesto que un usuario de TikTok se ha encargado de viralizar los retos que asumen los conductores y personas que tienen que transitar por este inclinado tramo vial.

En la cuenta @subeono, uno de los vecinos del sector ha publicado decenas de ejemplos de cómo los vehículos que tienen que manejar por esta loma batallan por mantener el control, especialmente en días de lluvia.

El pasado jueves 27 de marzo, el Valle de Aburrá se vio golpeado por una tarde de fuertes precipitaciones, las cuales causaron el colapso de 7 árboles y un muro , pero estos incidentes parecieron quedar de lado cuando se conoció que un camión que bajaba por la loma "sube o no sube" perdió el control y acabó volcándose al final de la vía.

En video quedó registrado como un camión, el cual trasportaba los enseres de una mudanza, se deslizó por el pavimento húmedo y dejó caer parte de su carga. Aunque evitó arrollar a algunos vehículos, no logró poder esquivar a una volqueta que estaba a punto de tomar dicho corredor vial.

Accidente en loma de Sabaneta

Tras el siniestro vial, Valentín Mesa, el conductor del camión que se accidentó en la loma "sube o no sube" en Sabaneta, entregó detalles de los angustiosos momentos que vivió, especialmente porque se dio cuenta de que uno de los vehículos que estaban en el corredor traía a unos menores.

"Trato de abrirme un poquito para darle espacio al señor que viene subiendo con los niños del colegio. En ese momento el carro me pierde un poquito de tracción en la parte trasera porque el agua fue muy repentina, no esperábamos eso", detalló el joven, quien admitió ante el informativo local Noticias Telemedellín que, de haber sabido que estaba lloviendo, no habría bajado por la loma San José.

Al ver que no le respondían los frenos, comenzó a maniobrar para evitar atropellar a un trabajador y un motociclista. Cuando pensó que tenía todo bajo control, en su panorama apareció un carro y otra moto, y después un furgón, haciendo que acabara volcándose y chocando con un camión.

Mesa dijo al noticiero regional que el camión estaba en perfecto estado y que el problema se radica en las condiciones de la vía. El accidente no dejó heridos de gravedad.

Recomendaciones para la temporada de lluvias 2025

Entre marzo, abril y mayo se registrará la primera temporada de lluvias del año. Para conocer en tiempo real dónde está lloviendo en el Valle de Aburrá, ingrese al geoportal del Siata (siata.gov.co ).

En caso de emergencia por lluvias, estos son los números habilitados para recibir y brindar ayuda oportuna a las comunidades del Valle de Aburrá en situaciones de riesgo:



Girardota: (604) 4447281, opción 1 o 3217585242.

Bello: (604) 4440119.

Barbosa: (604) 5744481 o 3174294407.

Copacabana: (604) 4015110.

Envigado: (604) 3327474 o (604) 3220322.

Sabaneta: (604) 3228800, extensión 100 o 3138403709.

Caldas: (604) 3036681 o 3004195670.

La Estrella: (604) 444 67 73, opción 1 o 3011251616.

Itagüí: (604) 3726560.

Medellín: Línea 123.

