En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así fue el rescate de los 23 mineros atrapados durante tres días en una mina de oro en Antioquia

Así fue el rescate de los 23 mineros atrapados durante tres días en una mina de oro en Antioquia

Los trabajadores fueron "evacuados con vida tras permanecer bajo tierra" desde el lunes, cuando ocurrió el derrumbe del socavón en la mina La Reliquia, situada en el municipio de Segovia.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Mineros en Segovia

Publicidad

Publicidad

Publicidad