Emergencia en Antioquia: más de 20 mineros quedaron atrapados dentro de mina de oro tras derrumbe

El reporte más reciente precisó que los socorristas lograron comunicarse con los trabajadores que se encuentran en el interior de un socavón en el municipio de Segovia, Antioquia. Así avanzan las labores de rescate.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 23 de sept, 2025
Mineros atrapados en Segovia

