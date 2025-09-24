Video | Salen primeros mineros atrapados en mina de oro en Segovia: su estado de salud tras rescate

Sobre las 10:42 de la mañana de este miércoles 24 de septiembre empezó la salida de los 23 mineros que quedaron atrapados y aislados en el interior de la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, Antioquia, tras un derrumbe en el acceso. De esta forma lo confirmó la Agencia Nacional de Minería (ANM) a través de una publicación en su cuenta oficial de X en la que reveló las primeras imágenes de la operación de salvamento, asegurando que los 23 obreros están siendo evacuados con vida luego de su confinamiento subterráneo.

La entidad detalló minutos más tarde la cifra de extracción señalando que, "hasta el momento, 7 mineros han sido evacuados con vida de la mina La Reliquia en Segovia" y que el "operativo de rescate continúa". Esta información oficial proporcionó el primer indicio de la culminación exitosa de las labores que se extendieron por más de 48 horas en el nordeste antioqueño.

Atención: la ANM da a conocer las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros de la mina La Reliquia en Segovia, evacuados con vida tras permanecer atrapados bajo tierra.



Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/l5QlOr1oqR — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 24, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

