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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así fue la expulsión de Colombia de esposa e hija de alias Fito: ¿qué pasará con ellas en Ecuador?

Así fue la expulsión de Colombia de esposa e hija de alias Fito: ¿qué pasará con ellas en Ecuador?

Las autoridades colombianas entregaron a dos mujeres buscadas mediante circular roja de Interpol en más de 190 países, tras ser capturadas por la Policía y el FBI en Santander el 27 de septiembre.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Así fue la expulsión de Colombia de esposa e hija de alias Fito: ¿qué pasará con ellas en Ecuador?
Tendrán que responder por el delito de lavado de activos a servicio de Los Choneros -
Migración Colombia

Bajo extremas medidas de seguridad, la Policía Nacional y Migración Colombia expulsaron a la esposa y a la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, señalado cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros. La expulsión de Mariela Peñarrieta y Michelle Jamileth Macías se realizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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Las autoridades colombianas entregaron a estas dos mujeres, quienes eran buscadas con circular roja de Interpol en al menos 200 países y que fueron sorprendidas y capturadas por la Policía y el FBI el 27 de septiembre en Santander.

Las familiares de alias Fito, quien fue extraditado a Estados Unidos, tendrán que responder por el delitos de lavado de activos a servicio de Los Choneros.

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Fuentes oficiales en Ecuador le confirmaron a Noticias Caracol que apenas la esposa y la hija de alias Fito lleguen a Ecuador serán trasladadas a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil.

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Ecuador denuncia que grupos ilegales en Colombia protegían a la familia de alias Fito

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó el lunes en Bogotá que grupos armados colombianos habían protegido a la esposa y a la hija del narcotraficante ecuatoriano alias Fito, quienes fueron capturadas el domingo en el oriente de Colombia.

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Inda Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija, respectivamente, de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, "eran piezas claves de la estructura financiera de Los Choneros y están procesadas en Ecuador por delitos como delincuencia organizada y lavado de activos", dijo Reimberg.

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El funcionario aseguró que ambas mujeres "estuvieron bajo protección" del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado ilegal que opera en los departamentos de Magdalena y La Guajira.

"Por allá estaban siendo cuidadas", afirmó el ministro en una entrevista virtual con Noticias Caracol, en la que señaló que desconocía si existía una relación directa entre Fito y esos grupos armados colombianos.

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Asimismo, sostuvo que las autoridades ecuatorianas tenían información según la cual "las dos mujeres recibieron documentos con nuevas identidades para permanecer en Colombia", una situación que, según indicó, también se presentó con Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito, capturado en Bogotá en junio pasado y posteriormente expulsado a Ecuador.

Así fue la captura de esposa e hija de alias Fito

La captura de las dos mujeres se produjo en una operación conjunta de autoridades de Colombia y Ecuador, con apoyo del FBI, en el municipio santandereano de Sabana de Torres.
Ambas contaban con notificación roja de Interpol y serían trasladadas a Ecuador, donde permanecerían recluidas en la cárcel de máxima seguridad para mujeres conocida como La Roca.

Reimberg presentó el operativo como "una muestra de la nueva cooperación" entre los gobiernos de Daniel Noboa y Abelardo de la Espriella, y aseguró que ambos países trabajaban para evitar que integrantes de organizaciones criminales utilizaran el territorio vecino para ocultarse.

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El funcionario también cuestionó al gobierno del expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026), al que acusó de "no haber combatido suficientemente" a los grupos vinculados al narcotráfico y de haber dejado desprotegida la frontera con Ecuador.

"Si no combate el narco es porque se lleva bien con el narco", afirmó Reimberg al referirse a la anterior administración colombiana, sin presentar pruebas de una supuesta relación entre Petro y Fito.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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