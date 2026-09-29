Nuevo temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se registró en Chaparral, Tolima

Un nuevo temblor de magnitud 4,2 se registró este martes 29 de septiembre, a las 4:50 de la tarde, en el municipio de Chaparral, Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico fue clasificado como superficial.

De acuerdo con el reporte, los municipios más cercanos al epicentro fueron San Antonio, ubicado aproximadamente a 15 kilómetros; Roncesvalles, a unos 15 kilómetros; y Chaparral, a cerca de 22 kilómetros. El SGC habilitó su plataforma para que las personas que hayan sentido el movimiento puedan reportarlo.



#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-29, 16:50 hora local Magnitud 4.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral - Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/x1VWchNl1j — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 29, 2026

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¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Aunque no se pueden predecir, estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos:

Antes del sismo

Identifique zonas seguras y rutas de evacuación.

Fije muebles y objetos pesados.

Defina un punto de encuentro familiar.

Prepare un kit de emergencia.

Durante el sismo

Agáchese, cúbrase y sujétese.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer.

No use ascensores.

Si está en la calle, aléjese de postes, cables y fachadas.

Después del sismo

Verifique el estado de las personas cercanas.

Manténgase atento a posibles réplicas.

Revise si hay daños en la estructura.

Siga únicamente la información de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ



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