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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nuevo temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se registró en Chaparral, Tolima

Nuevo temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se registró en Chaparral, Tolima

El evento sísmico se registró a las 4:50 de la tarde, en el municipio de Chaparral, Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Nuevo temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se registró en Chaparral, Tolima
Nuevo temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se registró en Chaparral, Tolima
SGC

Un nuevo temblor de magnitud 4,2 se registró este martes 29 de septiembre, a las 4:50 de la tarde, en el municipio de Chaparral, Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico fue clasificado como superficial.

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De acuerdo con el reporte, los municipios más cercanos al epicentro fueron San Antonio, ubicado aproximadamente a 15 kilómetros; Roncesvalles, a unos 15 kilómetros; y Chaparral, a cerca de 22 kilómetros. El SGC habilitó su plataforma para que las personas que hayan sentido el movimiento puedan reportarlo.

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¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Aunque no se pueden predecir, estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos:

Antes del sismo

  • Identifique zonas seguras y rutas de evacuación.
  • Fije muebles y objetos pesados.
  • Defina un punto de encuentro familiar.
  • Prepare un kit de emergencia.

Durante el sismo

  • Agáchese, cúbrase y sujétese.
  • Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer.
  • No use ascensores.
  • Si está en la calle, aléjese de postes, cables y fachadas.

Después del sismo

  • Verifique el estado de las personas cercanas.
  • Manténgase atento a posibles réplicas.
  • Revise si hay daños en la estructura.
  • Siga únicamente la información de las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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