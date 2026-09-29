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Charlie Zaa: Justicia y Paz declara la extinción de dominio de los bienes del cantante

Esta extinción afecta bienes valorados en más de $20.000 millones. La investigación busca establecer si fueron adquiridos con recursos del extinto Bloque Tolima de las AUC.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Charlie Zaa: Justicia y Paz declara la extinción de dominio de los bienes del cantante
Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido como Charlie Zaa -
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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez ​ conocido con el nombre artístico de Charlie Zaa. El valor de estos bienes asciende los 20.000 millones de pesos y la determinación está relacionada con una investigación que bus establecer si estas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes del extinto bloque del Tolima de las Autodefensas.

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Este expediente se originó en medio de versiones entregadas por integrantes de la estructura paramilitar. El artista, por su parte, ha negado los señalamientos y ha defendido que su patrimonio es producto de más de 30 años de trabajo en el gremio de la música. Además, ha sostenido que parte los recursos para adquirir sus propiedades han salido de las regalías generadas por su música.

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Con esta decisión, los seis bienes a los que se le hicieron extinción de dominio quedan en manos del Estado colombiano y su destino estará ligado a mecanismos de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Cabe mencionar que esta extinción de dominio no está relacionada con la compulsa de copias que ya está en la Fiscalía General de la Nación, donde se investiga si hubo o no algún vínculo del cantante con el grupo paramilitar.

Las propiedades están avaluadas en 23.755 millones de pesos.

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