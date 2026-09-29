Familias en Bogotá que podrían recibir más de $1 millón para ahorrar y comprar casa: cómo aplicar

La tercera convocatoria del programa Ahorro para mi Casa ya tiene fecha para la inscripción. La iniciativa es administrada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y está dirigida a hogares que cumplen una serie de condiciones relacionadas con sus ingresos, propiedad de vivienda y acceso previo a subsidios.

El programa contempla la entrega de un subsidio mensual de hasta $1.085.561 durante 12 meses. A cambio, los hogares beneficiarios deben cumplir con un esquema de ahorro programado, con el propósito de avanzar en el proceso para adquirir una vivienda. Las personas interesadas podrán realizar el proceso de manera virtual desde las 8:00 a. m. del martes 6 de octubre hasta las 4:00 p. m. del jueves 8 de octubre de 2026.



¿Quiénes pueden postularse al subsidio?

Para participar en la convocatoria, el hogar debe cumplir con las condiciones establecidas por el programa. Entre los principales requisitos se encuentran:



La persona que ejerza la jefatura del hogar debe ser mayor de edad.

La suma de los ingresos de todas las personas mayores de edad que hagan parte del hogar no puede superar los $3.501.810, equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ningún integrante del hogar puede ser propietario de una vivienda en Colombia, salvo las excepciones contempladas en el Decreto Distrital 653 de 2025 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Ninguna persona del hogar puede haber recibido anteriormente un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

También deben cumplirse las demás condiciones establecidas en el Decreto Distrital 653 de 2025 y las normas que regulan el programa.

Por eso, antes de iniciar el formulario, la Secretaría recomienda revisar las condiciones de la convocatoria y tener preparados los documentos solicitados.



Estos son los documentos que debe preparar

Uno de los puntos que la Secretaría Distrital del Hábitat recomienda revisar antes de la inscripción es la documentación. Los archivos deben estar completos, ser legibles y encontrarse organizados en formato PDF. La lista incluye:



Documentos de identidad de todas las personas que integran el hogar.

Soportes de ingresos o de no ingresos de todos los integrantes mayores de edad.

Certificado de la cuenta de ahorro programado, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Contrato de arrendamiento vigente y firmado del inmueble que será presentado en la postulación.

Información del arrendador, incluyendo nombres completos, número de documento, fecha de expedición de la cédula, teléfono y correo electrónico.

Certificado de la cuenta bancaria para el desembolso del subsidio, que debe estar a nombre de quien ejerza la jefatura del hogar y no tener más de 30 días.

Recibo de luz, en el que sea visible la dirección y que esta coincida con la registrada en el contrato de arrendamiento.

Recibo de agua, que debe ser legible, mostrar la dirección y tener una fecha de expedición no superior a 30 días.

Soportes de condiciones diferenciales, cuando correspondan.

La Secretaría recomienda guardar todos los documentos en PDF antes de comenzar el proceso, para evitar inconvenientes durante el cargue de archivos.



¿Qué condiciones especiales pueden ser acreditadas?

El programa contempla condiciones diferenciales que pueden ser tenidas en cuenta dentro del proceso de calificación. Cuando una de estas situaciones corresponda al hogar, será necesario presentar el soporte solicitado o permitir la verificación establecida por la Secretaría. Entre las condiciones contempladas están:



Hogar monoparental.

Hogar que vive en arriendo en polígonos de revitalización.

Situaciones relacionadas con feminicidio o riesgo de violencia intrafamiliar.

Reincorporación o reintegración.

Ser integrante de la Fuerza Pública.

Ser joven.

Ser persona mayor.

Ser víctima del conflicto armado.

Tener una discapacidad.

Pertenecer a un grupo étnico.

Ser población trans.

Tener separación de vivienda en un proyecto inmobiliario en Bogotá.

La forma de acreditar cada condición es diferente. Por ejemplo, para un hogar monoparental se solicita el registro civil de nacimiento de los hijos y una declaración juramentada de quien tenga la jefatura del hogar. En el caso de discapacidad, se requiere una certificación expedida por la Secretaría de Salud o la entidad competente. En otras situaciones, la Secretaría realiza directamente la verificación correspondiente.



¿Cómo inscribirse a Ahorro para mi Casa?

El proceso de postulación será virtual. De acuerdo con la guía entregada por la Secretaría Distrital del Hábitat, los pasos generales son:



Ingrese al sitio web oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Ubique el enlace habilitado para la inscripción.

Registre el número de documento de identidad.

Complete el formulario de postulación.

Cargue cada uno de los documentos solicitados.

Espere el correo electrónico de confirmación del proceso.

¿Dónde recibir orientación antes de la convocatoria?

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció varias jornadas presenciales para resolver dudas y ayudar a las personas interesadas a preparar la documentación.



Secretaría Distrital del Hábitat

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, los ciudadanos podrán acercarse al auditorio de la entidad para recibir información sobre el programa y conocer las condiciones de la convocatoria.



Lugar: Secretaría Distrital del Hábitat, Calle 52 # 13-64.

Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

CADE Carrera 30 y CADE San Cristóbal

En estos dos puntos también habrá actividades de orientación los días 30 de septiembre y 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. En estos espacios se entregará información sobre el programa y una lista de chequeo con los documentos que deben preparar los hogares.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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