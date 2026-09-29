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Grave accidente en Girón: tractomula habría quedado sin frenos y chocó contra varios vehículos

Las autoridades atienden un grave accidente de tránsito ocurrido en Girón, Santander, donde una tractomula habría perdido los frenos y colisionado contra un camión, una vivienda y varias motocicletas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Grave accidente en Girón: tractomula habría quedado sin frenos y chocó contra varios vehículos
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Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en el sector Puerta Grande, en Girón, Santander, donde una tractomula habría quedado sin frenos mientras descendía desde el Aeropuerto Internacional Palonegro y terminó chocando contra varios vehículos y motocicletas que transitaban por la vía.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro dejó al menos una persona fallecida y 10 heridas. Los organismos de emergencia llegaron al lugar para atender a los afectados y realizar su traslado a diferentes centros médicos.

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Según la información entregada durante la emisión de Noticias Caracol, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde. La tractomula, que se movilizaba desde el aeropuerto y transportaba una carga de huevos, habría presentado una falla en los frenos mientras bajaba hacia Girón.

Lo que se sabe es que el vehículo de carga terminó colisionando inicialmente contra un camión de envíos que se encontraba en la vía. Posteriormente, habría impactado contra una vivienda y varios motociclistas que se desplazaban en ese momento entre Lebrija y Girón.

La magnitud del accidente, captada por usuarios en redes sociales, generó una emergencia en este punto de la vía, mientras las autoridades y los organismos de socorro siguen trabajando para atender a las personas afectadas.

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Varias ambulancias llegaron al sector Puerta Grande para sacar a los heridos y trasladarlos a diferentes centros médicos.

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Por ahora, las autoridades mantienen la investigación para determinar qué ocurrió exactamente. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe más detallado.

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