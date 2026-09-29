Campesino en Boyacá se llevó gran susto tras encontrarse de frente a un hipopótamo: quedó en video

Un campesino en Puerto Boyacá, Boyacá, se llevó un gran susto cuando se encontró frente a frente con un hipopótamo que transitaba por la misma zona donde realizaba sus labores. El inesperado encuentro, que duró apenas unos segundos, quedó registrado en video y volvió a poner sobre la mesa la preocupación de la comunidad por la presencia recurrente de estos animales en la zona.



El hecho ocurrió en inmediaciones de la Isla del Silencio, un sector donde, según el reporte, los avistamientos de hipopótamos se han vuelto cada vez más frecuentes. La comunidad permanece en alerta, especialmente por el tránsito de habitantes, pescadores y estudiantes por zonas donde también pueden aparecer estos animales.

En el video se escucha al hombre expresar su sorpresa al encontrarse con el animal: “Mire lo que me encuentro de frente... el hipopótamo”.

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Campesino contó cómo fue el encuentro

Sebastián Herrera Torres, habitante de Puerto Boyacá, relató para Noticias Caracol, que el encuentro ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana, mientras realizaba una labor de limpieza en el puerto.



“Yo no lo había visto, él sí me había visto a mí”, contó el habitante, quien explicó que en determinado momento escuchó un sonido que describió como un llamado o gruñido. Al voltear a mirar, se encontró con el hipopótamo que lo estaba observando.



El campesino decidió evitar cualquier confrontación con el animal y alejarse del lugar. Sobre la manera en que actuó ante la situación, señaló: “Creería que lo que hice yo en el día de ayer, evadir, ¿sí? No... no confrontarlos”.

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Su recomendación se relaciona con una de las principales preocupaciones de los habitantes de la zona ante los encuentros con estos animales, debido a su gran tamaño y comportamiento territorial.

Preocupación por los estudiantes y pescadores

La presencia de hipopótamos también genera preocupación por las personas que deben desplazarse por estos sectores. De acuerdo con el reporte, algunos estudiantes tienen que atravesar zonas donde se han registrado avistamientos de estos animales.

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Herrera Torres señaló que uno de los riesgos para los menores está relacionado con el transporte que utilizan para desplazarse por la zona.

“Y con los estudiantes... el riesgo más que todo es en la embarcación en que los trasladan, porque no es una embarcación adecuada para el transporte, es una canoa pesquera. Es en la seguridad de los niños estudiantes”, explicó.

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La situación también genera inquietud entre los pescadores artesanales y otros habitantes que desarrollan sus actividades en el sector.

Milady Santa, coordinadora de la Unidad de Gestión de Puerto Boyacá, advirtió sobre el riesgo que representa la expansión de esta especie para la comunidad.

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“Y que puede generar un riesgo inminente para nuestra comunidad y nuestros pescadores artesanales, ya que esta especie es territorial y puede generar cualquier tipo de agresión para nuestros habitantes”, señaló.

Ante el aumento de los encuentros, las autoridades solicitan la implementación de estrategias que permitan controlar la expansión de los hipopótamos en esta zona de Boyacá.

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Los animales han llegado hasta el río Magdalena y su presencia genera preocupación por el impacto que pueden tener sobre la fauna de la región. De acuerdo con el reporte, existe inquietud por un posible desplazamiento de otras especies debido a la presencia de estos grandes animales.