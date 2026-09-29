Atentado contra ‘Jhon Calzones’: video registró momento exacto del asesinato en su finca de Yopal

Jhon Jairo Torres fue asesinado en la mañana del 29 de septiembre en zona rural de Yopal, Casanare. El exalcalde de la ciudad llanera se encontraba en su finca La Selvita cuando hombres armados entraron al predio en motocicleta. El parrillero disparó cuatro veces en su contra y huyó del lugar sobre el vehículo que conducía su cómplice. El político y comerciante conocido popularmente como ‘Jhon Calzones’ fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de sus heridas.



La hora oficial de la muerte de Jhon Jairo Torres fue declarada en el Hospital Regional de Orinoquía E.S.E. a las 12:33 p. m. Según el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, la víctima falleció después de una intervención quirúrgica que le practicó un equipo de especialistas del centro médico. El estado de salud de Torres ya revestía gravedad cuando llegó al lugar, de acuerdo con fuentes; en el proceso sufrió infartos que le hicieron requerir reanimaciones que también se le practicaron en medio de los esfuerzos para salvar su vida.

Sobre el atentado contra Jhon Calzones: revelan video

En redes sociales ya circula un video que fue grabado, al parecer, por cámaras de seguridad de la finca La Selvita. En él se observa a los presuntos responsables directos del crimen, que llegaron en la moto robada hasta una vivienda ubicada dentro del predio. Allí se encontraba Jhon Jairo Torres con otras personas cerca, cuando los sicarios llegaron. El conductor de la motocicleta dio reversa, mientras que su cómplice, que accionó el arma, entró a la casa y accionó el arma de fuego para disparar a quemarropa contra su presunto objetivo. El estruendo de los proyectiles se escuchó varias veces, en serie, y ahuyentó a aves que estaban en la finca.

Cuatro balas impactaron a Torres en su abdomen y tórax. Una vez ejecutado el atentado, los señalados huyeron en el vehículo que una vez fue de Bernabé Jiménez, el ganadero que fue asesinado pocos días antes del atentado contra Jhon ‘Calzones’. Sin embargo, unos metros más adelante falló la motocicleta. Este imprevisto dio pie a que se lograra la captura de uno de los presuntos autores materiales, que es un menor de edad. No se sabe si el joven fue quien disparó el arma o quien conducía la moto.



#IMPACTANTE. Momento en el que fue asesinado John Jairo Torres, conocido como 'John Calzones' y exalcalde de Yopal. El hecho ocurrió este 29SEP tras ser atacado con armas de fuego por hombres armados en su finca. Gracias a rápida acción de Policia, delincuentes fueron capturados. https://t.co/C269spk0K7 pic.twitter.com/oYwKd2QfLJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 29, 2026

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Este video podría ser parte del elemento material probatorio que ya tienen las autoridades, además del revólver y la motocicleta que fueron incautados durante la captura del menor de edad. Quedará entonces en manos de los investigadores de la Policía Judicial y de la Fiscalía, que tendrán que unir las piezas para ir armando el caso. Así, la Fiscalía podrá tener la posibilidad de reconstruir la manera en la que se dio el asesinato de Jhon Torres, encontrar a los responsables y presentarlos ante la justicia. (Vea más detalles aquí: Los datos que se conocen del asesinato de Jhon Calzones en Yopal: la moto robada y un menor de edad)

Para facilitar la identificación, seguimiento y captura de los responsables directos e indirectos, la Gobernación de Casanare ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que pueda conducir hasta estos sujetos.

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¿Quién era Jhon Jairo Torres, o Jhon 'Calzones'?

La figura de Jhon Jairo Torres adquirió especial relevancia en Casanare tras su triunfo en las elecciones para la Alcaldía de Yopal en 2015, una contienda marcada por circunstancias poco habituales. Para entonces, buena parte de los habitantes de la región lo identificaban como ‘Jhon Calzones’, apodo relacionado con sus primeros años como comerciante, cuando se dedicaba a la venta de ropa interior.

Sin embargo, el proyecto que terminó convirtiéndose en su principal fuente de reconocimiento político fue la Ciudadela La Bendición, un asentamiento que surgió a partir de un proyecto de urbanización impulsado por Torres.

El entonces comerciante compró un terreno de aproximadamente 100 hectáreas y posteriormente lo dividió en lotes que vendió, sin contar con las licencias correspondientes, a miles de familias en situación de vulnerabilidad y desplazamiento. Según el texto de referencia, fueron más de 4.000 hogares los que adquirieron parcelas a precios bajos y terminaron conformando el asentamiento informal más grande de Yopal.

La relación que Torres construyó con los habitantes de La Bendición se convirtió en uno de los principales pilares de su respaldo popular. Para muchas de las familias que habían adquirido los lotes, el comerciante pasó a ser visto como una figura que les había permitido acceder a un terreno para construir su vivienda.

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Ese respaldo se trasladó al terreno electoral en 2015, cuando Torres aspiró a la Alcaldía de Yopal con el Movimiento Social La Bendición. Su candidatura logró reunir más de 18.000 firmas para ser inscrita.

El resultado de las elecciones fue favorable para Torres: obtuvo más de 24.000 votos y se convirtió en alcalde electo de Yopal. El triunfo ocurrió mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde cumplía una medida de aseguramiento preventiva relacionada con una investigación por el delito de urbanización ilegal.

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Posteriormente, la justicia le concedió la libertad preventiva para que pudiera asumir el cargo. Torres tomó posesión como alcalde de Yopal en enero de 2016, llevando a la administración municipal el respaldo político que había construido alrededor de La Bendición.

María Paula Rodríguez Rozo

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