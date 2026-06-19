Así regirá la ley seca en Cali durante la segunda vuelta de elecciones presidenciales

Con el propósito de garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia de este 21 de junio, la Alcaldía de Santiago de Cali anunció la implementación de ley seca en todo el territorio del distrito, así como otras medidas de control dentro del marco del Plan Democracia.

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La administración distrital se adhirió al Decreto 0612 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, por el cual se dictan varias medidas pensadas para salvaguardar el orden público en el territorio. La restricción de la ley seca comenzará a regir desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante este periodo estará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos de la ciudad.

Además de la ley seca, las autoridades anunciaron restricciones relacionadas con el transporte de elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad ciudadana. Por ello, estará prohibido el traslado de escombros, cilindros de gas y otros materiales considerados de riesgo.



De igual forma, no se permitirá la venta de combustible en recipientes diferentes al tanque de los vehículos, como una medida preventiva para evitar situaciones que puedan alterar el orden público. La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las disposiciones establecidas y a colaborar con las autoridades y la Fuerza Pública para que la jornada electoral se desarrolle en completa tranquilidad.



“Acata las medidas que buscan mantener el orden público en la ciudad. Junto a la Fuerza Pública trabajamos por una jornada electoral segura”, indicó la Alcaldía de Cali en la información divulgada sobre las medidas del Plan Democracia.

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El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, presentó las medidas que adoptara la ciudad ante el Concejo. La ciudad contará con más de 4.000 uniformados de la Policía y refuerzos del Ejército para garantizar la seguridad en los 216 puestos de votación habilitados en la ciudad. Además identificaron a la desinformación como uno de los principales riesgos para las votaciones.

María Paula Rodríguez Rozo

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