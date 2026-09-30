Cómo es la megacárcel Renacer y en qué va la construcción: "Queda aislada por completo"

La construcción de la megacárcel Renacer, ubicada en el departamento del Magdalena, avanza hacia su etapa final luego de varios años de ejecución. El proyecto, iniciado en 2021, hace parte de los planes para ampliar la capacidad del sistema penitenciario colombiano y se encuentra actualmente bajo la supervisión de las entidades responsables de la infraestructura carcelaria del país.



Las primeras imágenes divulgadas recientemente permiten observar el estado actual de la obra, que se desarrolla en jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel. De acuerdo con la información oficial, la infraestructura fue diseñada para atender las necesidades de alojamiento de población privada de la libertad dentro de un esquema de seguridad y operación definido por las autoridades penitenciarias.



Ubicación de la megacárcel Renacer en Magdalena

El complejo penitenciario está ubicado en una zona rural de Sabanas de San Ángel, municipio localizado en el centro del Magdalena. Su emplazamiento se encuentra a varios kilómetros del casco urbano y cuenta con acceso desde la Ruta del Sol mediante una vía que conecta con el sector conocido como estación Villa. La ubicación fue seleccionada dentro de los parámetros habituales para este tipo de infraestructuras, que requieren condiciones de seguridad, control de accesos y disponibilidad de terreno para el desarrollo de las diferentes áreas operativas.

Debido a la importancia que tendrá el centro penitenciario para la región, las autoridades departamentales adelantan estudios relacionados con la conectividad vial del sector. Las intervenciones proyectadas buscan facilitar la movilidad de personal administrativo, funcionarios de custodia, proveedores y vehículos de servicio que deberán ingresar de manera permanente a las instalaciones una vez entren en funcionamiento.



Capacidad de la megacárcel fue ajustada durante la ejecución del proyecto

El diseño inicial contemplaba una capacidad superior a la que tendrá finalmente la infraestructura. Durante las diferentes etapas de ejecución se realizaron modificaciones técnicas que llevaron a ajustar las dimensiones del proyecto y la cantidad de cupos disponibles. Según los datos oficiales, la capacidad proyectada pasó de aproximadamente 3.500 personas privadas de la libertad a un total de 1.974 cupos. Las autoridades han señalado además que en la fase inicial de operación el establecimiento estará en condiciones de recibir cerca de 2.000 internos. Los cambios realizados durante la construcción respondieron a ajustes técnicos y operativos efectuados en el desarrollo del proyecto, con el propósito de adaptar la infraestructura a los requerimientos definidos para su funcionamiento.



Así es la infraestructura de la megacárcel Renacer

La obra se levanta sobre un terreno de 22 hectáreas y está compuesta por varios módulos de reclusión, áreas administrativas, espacios para servicios internos y estructuras destinadas a la operación penitenciaria. El complejo cuenta con sistemas de control perimetral, cerramientos, puntos de vigilancia y diferentes zonas de acceso que permiten restringir el ingreso a las instalaciones. El diseño contempla varios niveles de seguridad entre los sectores externos y los módulos internos donde permanecerá la población carcelaria.

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Las imágenes conocidas recientemente muestran también la presencia de maquinaria y personal de obra trabajando en diferentes frentes de construcción mientras continúan las labores pendientes para concluir el proyecto. Actualmente se desarrollan trabajos relacionados con adecuaciones finales, instalaciones complementarias y terminación de distintas áreas del establecimiento.



Obra reporta un avance del 86 %

De acuerdo con los reportes oficiales, la megacárcel Renacer registra un avance cercano al 86 % en su ejecución. La supervisión del proyecto está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).



Recientemente, representantes de estas entidades realizaron una visita técnica a las instalaciones para revisar el estado de los trabajos y evaluar las actividades que aún deben completarse antes de la entrada en operación del centro penitenciario. Durante el recorrido se llevaron a cabo mesas de trabajo enfocadas en la planeación de las etapas finales de la obra y en la definición de los procedimientos necesarios para su puesta en funcionamiento.



Mientras avanzan las tareas pendientes, el complejo penitenciario entra en una fase decisiva de construcción. La apertura dependerá de la finalización de los trabajos programados, las verificaciones técnicas correspondientes y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las autoridades encargadas del sistema penitenciario.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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