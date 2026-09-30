Revelan nuevos videos del atentado a ‘Jhon Calzones’: ¿qué se conoce del asesinato?

Un ambiente de profunda consternación y alerta se vive en el departamento de Casanare tras confirmarse el homicidio del exalcalde de Yopal y reconocido empresario textil John Jairo Torres, popularmente conocido como ‘Jhon Calzones’. El atentado tuvo lugar durante la mañana del martes 29 de septiembre de 2026 en el sector rural de la capital casanareña, donde sicarios armados lo interceptaron y le dispararon en repetidas oportunidades a corta distancia. A pesar de los esfuerzos desplegados por el cuerpo médico del principal centro hospitalario de la región para estabilizarlo y salvar su vida, la gravedad de los impactos de bala provocó su deceso horas después de la agresión.

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Los hechos ocurrieron mientras John Jairo Torres, ampliamente identificado en la región como un comerciante dedicado al sector de la ropa interior y expolítico local, estaba en los predios de su propiedad conocida como la finca La Selvita, situada en las afueras de Yopal. Según los reportes de las autoridades y testimonios recopilados en el lugar, dos individuos lograron ingresar hasta los terrenos del predio movilizándose a bordo de una motocicleta.



Nuevos videos del ataque muestran cuando ‘Jhon Calzones’, quien estaba en ropa cómoda y alistando productos cárnicos propios de la región, se ve sorprendido por una ráfaga de disparos. El sicario, sin mediar palabra, procedió a dispararle a quemarropa en múltiples ocasiones. Tras propinar las graves heridas, los dos agresores emprendieron la huida para escapar de la escena del crimen.



Nuevo video revela detalles del ataque

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Posterior al ataque armado, la víctima fue auxiliada y trasladada con urgencia hacia el Hospital Regional de La Orinoquía, adonde ingresó en estado crítico. Los médicos de urgencias que asumieron la atención del exalcalde reportaron que Torres presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego concentrados en la zona del tórax y el abdomen, los cuales terminaron comprometiendo severamente varios órganos vitales internos.

#Colombia | Ellos son los implicados en el crimen del exalcalde de Yopal conocido como 'John Calzones'. Vea los detalles



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Frente al cuadro clínico, el equipo especialista del centro hospitalario dispuso de los recursos médicos a su alcance para intervenirlo de emergencia y salvaguardar su vida. No obstante, la gravedad de las lesiones impidió su recuperación. Hacia el mediodía, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó públicamente la noticia del fallecimiento del exmandatario municipal.

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La falla mecánica de la moto de los sicarios

La fuga de los responsables dio un giro decisivo a escasos minutos del tiroteo. Mientras los dos sicarios intentaban alejarse de la finca La Selvita, la motocicleta en la que emprendían la huida sufrió una avería mecánica. Esta falla impidió que continuaran su desplazamiento a gran velocidad y dio margen para que los propios trabajadores de la finca y policías reaccionaran e interceptaran a los sospechosos en el lugar de los hechos.

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En forma simultánea, las autoridades policiales desplegaron un operativo por diversos sectores de Yopal utilizando herramientas tecnológicas y el sistema de cámaras de seguridad ciudadana para monitorear el recorrido del vehículo implicado. La articulación entre la reacción de los operarios de la finca y el despliegue policial permitió la aprehensión en la escena de uno de los atacantes, identificado preliminarmente como un joven menor de edad.

Durante el procedimiento de aprehensión y aseguramiento de la zona, las autoridades de la Policía Nacional incautaron elementos probatorios clave para el desarrollo de las investigaciones, entre los que se destacan la motocicleta utilizada para la comisión del atentado y un arma de fuego tipo revólver.

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Nexo con el homicidio de un ganadero

Las indagaciones iniciales desarrolladas por la Policía Nacional permitieron establecer una pista sobre el origen del vehículo incautado. Según lo detallado por el gobernador César Ortiz Zorro, en entrevista con Noticias Caracol, la motocicleta recuperada tras el fallo mecánico pertenecería al ganadero Bernabé Jiménez, quien había sido asesinado un día antes en hechos registrados en el municipio de Paz de Ariporo. La constatación de que los sicarios emplearon una moto hurtada a una víctima previa de homicidio en Casanare ha abierto nuevas líneas de investigación sobre posibles nexos entre ambos episodios delictivos en el departamento.

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Por su parte, el segundo sujeto que participó en el atentado logró escapar de la finca, pero la Policía Nacional confirmó que ya cuenta con pistas que permitirían su localización y captura.

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