Barbero fue asesinado en el barrio Restrepo por defender a mujer y niño: menor de edad lo apuñaló

Un barbero fue asesinado en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, luego de que tratara de ayudar a un niño y a una mujer. Lo que se conoce hasta ahora es que el atacante fue identificado como un menor de edad de 17 años, quien habría acabado con la vida del barbero y herido a otras tres personas.



La persona fallecida fue identificada como Joseph Murillo, quien salió a auxiliar una mujer que estaba siendo atacada por quien sería su pareja sentimental. Esta persona saca un cuchillo e inmediatamente comienza a amenazar a todos los vecinos del lugar que intentaban auxiliar a la mujer. Uno de ellos era Joseph.

"Nosotros nos encontrábamos trabajando en ese momento, escuchamos un niño que estaba llorando y gritando, y una señorita pidiendo auxilio. Y entonces nosotros salimos, nos asomamos, nos dimos cuenta que un hombre la estaba atacando y nos acercamos, le pedimos que por favor se tranquilizara, que no le hiciera daño. Y es ahí donde el hombre saca un cuchillo, inmediatamente se me va encima, me hiere a mí en el brazo y pues yo lo que atino es a correr, porque nosotros nunca vamos estar en una situación igual", relató otro de los heridos por el sujeto.

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El hombre, que decidió no revelar su identidad, contó que el sujeto lo apuñaló y le hizo daño en los tendones de la mano. Cuando salió corriendo fue que Joseph Murillo lo enfrentó y terminó gravemente herido. "Joseph cae al piso en repetidas ocasiones y él ahí aprovecha pues para apuñalearlo en el piso, como con sevicia, con odio", añadió el testigo.



¿Cómo fue el ataque con cuchillo en el barrio Restrepo?

El herido también contó que lo que trataron de hacer fue ayudar a un menor de edad y a la mujer. En cámaras de seguridad de la zona quedó registrado cómo el sujeto forcejea con una mujer de buso de color rojo. La agresión y los gritos de la mujer en presencia de un menor de edad alertó a los ciudadanos del barrio que sin dudarlo salieron a auxiliar.



El sujeto saca un cuchillo y comienza a intimidar y amenazar a todas las personas. De repente, el agresor con cuchillo en mano comienza a perseguir a varias de las personas. Una de ellas fue Joseph Murillo, quien al intentar huir cayó al piso y es en ese momento cuando el sujeto lo hirió. Joseph se levanta y se va cojeando, camina unos metros y luego se desploma. La herida recibida fue mortal.



El agresor fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá. En la plena identificación evidenciaron que el atacante del cuchillo es un menor de edad de 17 años. Al ser un menor de edad, su proceso cambia. "Esta pena la debe cumplir bajo los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, es decir, la deberá cumplir en un Centro de Atención Especializada. Incluso si cumple los 18 años de edad no puede ser trasladado a una cárcel de mayores de edad", explicó el abogado penalista John Fajardo.

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La sentencia tan corta es lo que hoy reclaman amigos y familiares de Joseph Murillo, el hombre que perdió la vida cuando intentaba proteger a una mujer y un niño de la agresión del menor de edad. La madre del barbero asesinado habló para Noticias Caracol y le pidió ayuda al Gobierno nacional en este caso. "Con el corazón en la mano, con el dolor que me invade en este momento, quiero hacer un llamado a las autoridades, especialmente al ministro de Justicia, al presidente de Colombia. Quiero pedirles que cese ya todo esto. Mi hijo era un muchacho bueno, era un niño que todavía no salía de la casa de su mamá, dedicaba su vida a su profesión y a su familia. Él no tenía malas amistades, él no sabía quiénes eran esas personas", aseguró la mujer.

La madre de Murillo también dijo que su hijo solo estaba auxiliando al niño y a la mujer, y que después corría por su vida. "No fue un enfrentamiento cara a cara, sino que él corrió a acabar con la vida de mi hijo. Mi hijo corrió para salvarse, pero no pudo. Hoy quiero hacer un llamado a las autoridades para que esto no se repita más, que las leyes de Colombia son injustas porque protegen al menor, pero es un asesino", enfatizó la mujer. De acuerdo con información de la Fiscalía sería como máximo 8 años los que tendría que estar en un centro preventivo.

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