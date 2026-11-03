Pronóstico del clima en Colombia del 3 al 6 de noviembre: fuertes lluvias y altas temperaturas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante esta semana Colombia tendrá condiciones climáticas contrastantes, con fuertes lluvias en diferentes regiones y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 °C. De acuerdo los reportes más recientes del Ideam, los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del occidente y norte del país. Las altas temperaturas se esperan en otros departamentos colombianos.



¿En qué regiones de Colombia se esperan fuertes lluvias?

Para este martes 3 de noviembre, el Ideam pronostica lluvias fuertes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño. Las precipitaciones moderadas se esperan en sectores de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, Quindío, norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y diferentes zonas de la Orinoquía y la Amazonía. (Le puede interesar: ¿Por qué tiembla tanto en Chaparral? Los detalles del enjambre sísmico y temblor del 3 de noviembre)

Para el miércoles 4 de noviembre, las lluvias fuertes se concentrarían en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena, sur de Bolívar, Catatumbo, Norte de Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó y Nariño.

El jueves 5 de noviembre, las precipitaciones intensas podrían presentarse en el sur de Bolívar, Norte de Santander, sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, entre otras zonas.

Para el viernes 6 de noviembre, el pronóstico advierte lluvias fuertes en sectores de Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

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Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias en las tardes y noches

En Bogotá, el Ideam prevé temperaturas entre los 11 y 21 °C durante la semana. También se esperan lluvias durante las tardes y noches, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad. La probabilidad de precipitaciones sería mayor entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre. En el occidente de Cundinamarca también se pronostican lluvias moderadas durante varios días de la semana, mientras que en sectores del oriente del departamento podrían presentarse condiciones más secas. (Información útil: Así puede activar la alerta de temblor en su celular Android e iOS: segundos que salvan vidas)



¿Cuáles serán las ciudades más calurosas esta semana?

Según el pronóstico del Ideam, estas son algunas de las temperaturas máximas estimadas:



Neiva: podría alcanzar cerca de 36,5 °C este martes. Para el jueves y viernes se estiman alrededor de 35 °C.

podría alcanzar cerca de 36,5 °C este martes. Para el jueves y viernes se estiman alrededor de 35 °C. Cúcuta: podría registrar temperaturas cercanas a los 36 °C el martes y miércoles, y alrededor de 35 °C el jueves.

podría registrar temperaturas cercanas a los 36 °C el martes y miércoles, y alrededor de 35 °C el jueves. Puerto Carreño: se esperan temperaturas cercanas a los 36 °C entre martes y viernes.

se esperan temperaturas cercanas a los 36 °C entre martes y viernes. Yopal: podría alcanzar cerca de 34 °C el miércoles y alrededor de 36 °C el jueves y viernes.

El Ideam recomienda consultar las actualizaciones oficiales del pronóstico, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden variar durante la semana.

María Paula Rodríguez Rozo

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