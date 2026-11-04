Inmenso trancón en Autopista Sur por bus varado: estación Sevillana de TransMilenio cerrada

En la mañana de este miércoles 4 de noviembre miles de usuarios de TransMilenio por la Autopista Sur vieron interrumpido su trayecto abruptamente por una situación inesperada que retrasó el servicio. La congestión se presenta en la Autopista Sur con carrera 61A, en inmediaciones a la Estación Sevillana, donde un articulado quedó varado.



Los retrasos afectan a varios de los buses que se movilizaban en sentido sur-norte y occidente-oriente con cientos de pasajeros rumbo a sus lugares de trabajo. En este momento, la flota de articulados que salen desde el Portal Sur y Soacha se movilizan poco a poco sobre el carril mixto mientras se retira el bus. La estación de TransMilenio Sevillana permanece sin operar por lo ocurrido.

TransMilenio informó que ante la novedad, la flota estaba realizando algunas maniobras para garantizar la operación, aunque con retrasos para los usuarios represados en el punto. En sentido oriente - occidente, los buses salen al carril mixto entre Venecia y la intersección de Villa del Río; mientras que en sentido occidente - oriente, los servicios realizan contraflujo en el mismo tramo.

Reporte de movilidad



📍 Autopista Sur, sector Sevillana



Se presenta novedad en estación Sevillana, articulado varado, usuarios en vía, esto esta afectando el paso de la mixta, en capacidad corredor Autosur Occ-Or



❌La estación Sevillana deja de operar temporalmente. pic.twitter.com/3msZop5WrK — Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) November 4, 2026

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co