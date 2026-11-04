Así es la vida en Chaparral, Tolima, el pueblo del enjambre sísmico: "Nos cambió la vida"

Chaparral, Tolima, conserva numerosas casas centenarias que han resistido el paso de los años. Sin embargo, desde el pasado 20 de septiembre, cuando comenzó una intensa actividad sísmica en el municipio, estas edificaciones empezaron a sufrir graves afectaciones y más con el último temblor del 3 de noviembre que tuvo como epicentro desta zona del país. Durante la madrugada del martes, el fuerte movimiento telúrico causó daños en paredes y estructuras, dejando al descubierto las guaduas que sostienen muchas de estas construcciones tradicionales.

“Ya cuando viene una sacudida fuerte, usted dice: ‘Ya esto sí puede llegar a estar pasando a mayores y estamos preocupados porque Chaparral no era así. No estábamos acostumbrados a ello", dijo en Noticias Caracol Matha Morales, habitante de Chaparral.

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Una situación similar se presentó en el barrio La Loma. Mabel Lozano relató que todo empezó en horas de la madrugada: “Empezó a las 2:48 de la mañana, que nosotros sentimos un estruendo duro. Ya después empezó el de las 4:00 de la mañana, cuando sentimos el remesón más duro y fue cuando nos salimos”.



Los daños no se limitaron a las antiguas viviendas de adobe y guadua. Una edificación de tres pisos también resultó afectada, con varios muros internos comprometidos. Las autoridades trabajan para evitar que las paredes de la terraza representen un riesgo para las construcciones vecinas.



"No dormíamos"

La incertidumbre de convivir con temblores constantes ha impactado profundamente a los habitantes de Chaparral. Martha Morales recordó cómo cambió la rutina de la comunidad desde el inicio de la emergencia. “El 20 de septiembre, faltando 8 minutos para las 5:00 a. m., nos cambió la vida, nos despertó un sismo. Es un sismo que pasa, bueno, se sintió y ya. Un ratico después una réplica y luego siguen y siguen y siguen, a llegar un promedio de cada 5 minutos. Duró casi 4 días que no dormíamos porque ni de noche ni de día paraba”.



Los movimientos telúricos se han vuelto parte de la cotidianidad en este municipio tolimense, aunque el sismo registrado en las últimas horas representa uno de los episodios más preocupantes de las últimas semanas.

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La experiencia también ha llevado a muchos habitantes a cuestionar el estado de sus viviendas y la preparación ante este tipo de emergencias. “Esto lleva a reflexionar mucho a la comunidad porque todos veníamos en una costumbre, todos venían con su vivienda ya construida, no veían la necesidad de visualizar cómo estaban sus muros y su casa tenía columnas, vigas”, sostuvo un habitante.



Hombre de 68 años pide ayuda para reconstruir su casa en Chaparral

En el barrio Versalles vive don Carlos, de 68 años, quien perdió gran parte de su vivienda a causa del temblor. “Humildemente, estoy solicitando a ver si pronto me pueden colaborar para reconstruir la casita, levantar las paredes, sentirme más seguro”.

De acuerdo con datos de la Alcaldía, el más reciente sismo dejó afectaciones en cerca de 100 edificaciones de la zona urbana. Además, solo en Chaparral y sin contar el área rural, se han registrado 2.136 movimientos sísmicos. Mientras tanto, don Carlos y su familia enfrentan noches de incertidumbre, pues ya no se sienten seguros durmiendo dentro de su casa.

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE ÁLVARO FREDY ACEVEDO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL