Atacaron a tiros a conductor de TransMilenio en Bogotá: esto se sabe

Un ataque sicarial se dio en pleno centro de Bogotá y contra un conductor de un articulado de TransMilenio cuando se encontraba manejando uno de los grandes buses rojos. El atentado contra el trabajador ocurrió cuando se movilizaba por el deprimido de la calle 26, a la altura de la carrera 29, llegando a la estación de Centro Memoria.



¿Cómo ocurrió el atentado contra conductor de TransMilenio?

Justo cuando el articulado pasaba por el deprimido, terminando uno de sus últimos servicios de la noche, un hombre armado se interpuso en su trayecto y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, dejándolo gravemente herido. El vidrio delantero del articulado quedó con varios orificios, muestra del ataque del que fue víctima el trabajador.

Como pudo, el conductor logró detener el vehículo para evitar un incidente aún más grave y, en el punto, fue apoyado por otros conductores y logró ser trasladado a un centro asistencial, donde se señala que su estado de salud es crítico. El teniente coronel Luis Pardo detalló a El Ojo de la noche que "la víctima fue trasladada al centro asistencial donde se encuentra recibiendo atención medica".

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Además, el uniformado detalló que la investigación ya está avanzando para determinar los responsables. "En este momento, nuestras unidades de policía judicial e inteligencia adelantan labores de vecindario, recolección de material probatorio, apoyados en los testimonios recolectado en el lugar de los hechos para establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar".



Lo que se sabe sobre el atacante es que huyó del sitio sobre una moto que tomó rumbo al oriente de la ciudad. La investigación quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes se encuentran llevando a cabo toda las pesquisas para dar con el responsable, especialmente, analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad que están ubicadas en toda la zona.



Por el momento, las causas del ataque todavía son desconocidas. Los investigadores están a la espera de los resultados que arrojen las primeras indagaciones y, de la misma forma, conocer cómo avanza la salud de la víctima. Las autoridades invitan a los ciudadanos a dar información que permita establecer datos que ayuden a la investigación a través de la línea de emergencia o el CAI más cercano.

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*con reportería de Edward Porras, Ojo de la Noche

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co