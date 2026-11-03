En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO EN PLANADAS
TEMBLOR
ANTONIO NAVARRO WOLFF
ELECCIONES EE. UU.
TENERIFE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hombre en Medellín habría intentado entrar a habitación de dos niñas y terminó muerto en riña

Hombre en Medellín habría intentado entrar a habitación de dos niñas y terminó muerto en riña

Varias personas intervinieron, lo sacaron del establecimiento y presuntamente lo golpearon. Dos hombres fueron capturados.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Captura Policía
Dos personas fueron capturadas tras la golpiza.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Un presunto intento de ingresar a una habitación donde se encontraban dos niñas de 7 y 9 años habría desencadenado un episodio de violencia que terminó con la muerte de un hombre de 43 años en el centro de Medellín. Por estos hechos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos hombres, de 23 y 26 años, señalados de estar presuntamente involucrados en la agresión.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El caso se registró durante la madrugada en un establecimiento hotelero ubicado en el sector de Estación Villa, en la comuna 10 (La Candelaria). De acuerdo con las primeras informaciones conocidas por las autoridades, el ciudadano se encontraba en el lugar cuando, presuntamente, habría intentado ingresar a una de las habitaciones donde estaban las dos menores de edad.
Esta situación habría generado la reacción de varias personas que se encontraban en el establecimiento. Según las versiones preliminares recopiladas por las autoridades, los presentes intervinieron ante lo sucedido, retiraron al hombre del hotel y posteriormente lo agredieron físicamente. (Lea también: Mujer de 23 años en Santander fue asesinada cuando trabajaba: presunto feminicida fue capturado)

Publicidad

Últimas Noticias

¿Lluvias o calor extremo por El Niño? Así será el clima del 13 al 15 de junio, según Ideam
COLOMBIA

Pronóstico del clima en Colombia del 3 al 6 de noviembre: fuertes lluvias y altas temperaturas

Feminicidio de Paula Carley Coca
COLOMBIA

Mujer de 23 años en Santander fue asesinada cuando trabajaba: presunto feminicida fue capturado

La confrontación terminó con el ciudadano de 43 años con lesiones en diferentes partes del cuerpo. La gravedad de estas heridas obligó a trasladarlo a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.
El caso generó la intervención de uniformados de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar y adelantaron el procedimiento que permitió identificar y capturar a dos de los presuntos involucrados en los hechos.

Dos hombres fueron capturados por la muerte del ciudadano

Los detenidos tienen 23 y 26 años y, de acuerdo con el reporte policial, estarían relacionados con la agresión que sufrió el hombre de 43 años. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se adelante el correspondiente proceso de judicialización.

Hasta el momento, la información entregada por la Policía no precisa qué participación habría tenido cada uno de los capturados en la golpiza ni si otras personas habrían intervenido en el enfrentamiento. Por esta razón, las circunstancias de la agresión y las responsabilidades individuales deberán establecerse durante la investigación judicial.

Publicidad

Por otra parte, la atención del caso también incluyó medidas de protección para las dos niñas que estaban en el establecimiento hotelero cuando ocurrieron los hechos. La Policía Nacional informó que activó la ruta correspondiente para garantizar la protección de las menores, de 7 y 9 años.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte en Medellín

Luego de confirmarse el fallecimiento del ciudadano, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver. La entidad quedó a cargo de las actuaciones investigativas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte, establecer cómo se desarrolló la agresión y determinar la posible responsabilidad de las personas que participaron en ella.

Publicidad

Uno de los aspectos centrales de la investigación será reconstruir lo ocurrido desde el momento en que el hombre presuntamente intentó ingresar a la habitación de las menores hasta la agresión que sufrió y que terminó con su traslado a un centro asistencial. Por ahora, la información oficial señala que dos hombres fueron capturados por su presunta participación en el hecho, mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de lo sucedido en este establecimiento hotelero del centro de Medellín.
María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia o una denuncia que contar?
Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co

Relacionados

Medellín

Menores de Edad

Riñas

Publicidad

Publicidad

Publicidad