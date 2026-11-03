Hombre en Medellín habría intentado entrar a habitación de dos niñas y terminó muerto en riña

Un presunto intento de ingresar a una habitación donde se encontraban dos niñas de 7 y 9 años habría desencadenado un episodio de violencia que terminó con la muerte de un hombre de 43 años en el centro de Medellín. Por estos hechos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a dos hombres, de 23 y 26 años, señalados de estar presuntamente involucrados en la agresión.

El caso se registró durante la madrugada en un establecimiento hotelero ubicado en el sector de Estación Villa, en la comuna 10 (La Candelaria). De acuerdo con las primeras informaciones conocidas por las autoridades, el ciudadano se encontraba en el lugar cuando, presuntamente, habría intentado ingresar a una de las habitaciones donde estaban las dos menores de edad.

Esta situación habría generado la reacción de varias personas que se encontraban en el establecimiento. Según las versiones preliminares recopiladas por las autoridades, los presentes intervinieron ante lo sucedido, retiraron al hombre del hotel y posteriormente lo agredieron físicamente. (Lea también: Mujer de 23 años en Santander fue asesinada cuando trabajaba: presunto feminicida fue capturado)

Publicidad

La confrontación terminó con el ciudadano de 43 años con lesiones en diferentes partes del cuerpo. La gravedad de estas heridas obligó a trasladarlo a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El caso generó la intervención de uniformados de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar y adelantaron el procedimiento que permitió identificar y capturar a dos de los presuntos involucrados en los hechos.



Dos hombres fueron capturados por la muerte del ciudadano

Los detenidos tienen 23 y 26 años y, de acuerdo con el reporte policial, estarían relacionados con la agresión que sufrió el hombre de 43 años. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se adelante el correspondiente proceso de judicialización.



Hasta el momento, la información entregada por la Policía no precisa qué participación habría tenido cada uno de los capturados en la golpiza ni si otras personas habrían intervenido en el enfrentamiento. Por esta razón, las circunstancias de la agresión y las responsabilidades individuales deberán establecerse durante la investigación judicial.

Publicidad

Por otra parte, la atención del caso también incluyó medidas de protección para las dos niñas que estaban en el establecimiento hotelero cuando ocurrieron los hechos. La Policía Nacional informó que activó la ruta correspondiente para garantizar la protección de las menores, de 7 y 9 años.

Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte en Medellín

Luego de confirmarse el fallecimiento del ciudadano, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver. La entidad quedó a cargo de las actuaciones investigativas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte, establecer cómo se desarrolló la agresión y determinar la posible responsabilidad de las personas que participaron en ella.

Publicidad

Uno de los aspectos centrales de la investigación será reconstruir lo ocurrido desde el momento en que el hombre presuntamente intentó ingresar a la habitación de las menores hasta la agresión que sufrió y que terminó con su traslado a un centro asistencial. Por ahora, la información oficial señala que dos hombres fueron capturados por su presunta participación en el hecho, mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de lo sucedido en este establecimiento hotelero del centro de Medellín.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co