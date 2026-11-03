Turista chileno denunció presunto robo en un Airbnb de Bogotá: habría perdido cerca de 5.000 dólares

Un ciudadano chileno-canadiense denunció que fue víctima de un robo mientras se hospedaba en un apartamento de alquiler turístico cerca del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando se encontraba con sus acompañantes. De acuerdo con su testimonio, el grupo había hecho una escala en la capital colombiana para visitar a unos familiares antes de continuar su recorrido hacia Chile. Sin embargo, las dificultades para conseguir alojamiento los llevaron a reservar un apartamento mediante la plataforma Airbnb.

Se trata de Ricardo Miranda, quien explicó en redes sociales que varios hoteles de la ciudad tenían su capacidad ocupada debido a la presentación de un grupo musical coreano, por lo que optaron por esta alternativa de hospedaje. Aunque inicialmente no encontraron motivos para desconfiar del lugar, la situación cambió durante el segundo día de su estadía. El turista aseguró que, desde su llegada, el edificio les había transmitido una sensación de seguridad. Según explicó, en la portería había cinco vigilantes que solicitaron sus pasaportes, los observaron y posteriormente los acompañaron hasta el apartamento que habían reservado.



"Nos quedamos en este Airbnb que aparentemente parecía muy seguro, tenía 5 vigilantes cuando entramos en la portería que nos miraron de pie a cabeza, nos pidieron los pasaportes correspondientes y se portaron muy amables", relató. No obstante, al regresar al inmueble encontraron señales de que alguien había ingresado sin su autorización. La ventana del apartamento estaba rota y varias de sus pertenencias habían sido sacadas de los lugares donde las habían dejado.



Robo en Airbnb de Bogotá: dos maletas desaparecieron del apartamento

Miranda contó que, al abrir la puerta, encontraron la ropa esparcida por el suelo y comenzaron a revisar qué objetos hacían falta. En medio de esa inspección se percataron de que dos maletas habían desaparecido. En una de ellas, según su declaración, guardaban varios artículos de valor, entre ellos un computador Mac de Apple y un iPad que habían comprado recientemente en Canadá. También llevaban dinero en efectivo, incluidos dólares. El afectado calculó que las pérdidas económicas superarían los 5.000 dólares, aunque en su publicación no presentó un inventario detallado de todos los elementos sustraídos ni una valoración individual de cada objeto.

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"Una de ellas traía un computador Mac Apple, un iPad nuevo que habíamos comprado en Canadá, Apple, efectivo, dólares y en realidad yo creo que son unos 5 mil y tantos dólares que perdimos en esta oportunidad", afirmó. Tras descubrir lo ocurrido, los viajeros acudieron a la recepción del edificio para informar sobre el ingreso al apartamento y preguntar por lo sucedido. Sin embargo, la reacción de los trabajadores de vigilancia llamó la atención de Miranda, quien aseguró que no observó sorpresa ante la noticia. Este comportamiento hizo que comenzara a cuestionar las condiciones de seguridad del lugar y la manera en que pudo producirse el ingreso de los responsables.



Policía acudió al apartamento y realizó inspección

Después de descubrir la sustracción de sus pertenencias, Miranda aseguró que acudieron a las autoridades para reportar lo sucedido. En este procedimiento también participó el propietario del inmueble que habían alquilado. Según explicó, la denuncia fue presentada ante la Policía y uniformados llegaron al apartamento durante la mañana siguiente para adelantar las primeras actuaciones. "Se hicieron todas las denuncias", señaló el ciudadano, quien indicó que los funcionarios llegaron alrededor de las 8:00 a. m. para realizar la toma de huellas y elaborar el reporte correspondiente.



El turista afirmó que ya cuenta con el documento relacionado con el procedimiento y que las actuaciones quedaron en conocimiento de las autoridades. No obstante, en su publicación no entregó información sobre personas capturadas, posibles responsables identificados o avances adicionales de la investigación. La situación también modificó los planes de los viajeros. Debido a que tenían previsto continuar su recorrido hacia Chile, tuvieron que organizar nuevamente su salida de Bogotá después de adelantar las diligencias relacionadas con el hurto. "Yo les pido ayuda, les pido su aporte para que este país, Colombia y su ciudad Bogotá demuestre que hay una calidad de vida normal para poder hacer turismo", concluyó.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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