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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán-Santander de Quilichao, Cauca

Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán-Santander de Quilichao, Cauca

La concesionaria informó que hasta el momento solo se reportan daños materiales y solicitó mantener la presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Atentado con explosivos contra el peaje Mondomo en la vía Popayán-Santander de Quilichao, Cauca
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Un ataque con explosivos se reportó en la mañana de este 7 de noviembre contra el peaje Mondomo, ubicado en la vía que comunica a Popayán con Santander de Quilichao, en el Cauca, dejó daños en la infraestructura de esta estación de recaudo.

El hecho fue rechazado por la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S., que confirmó los daños materiales en las instalaciones del peaje y anunció que sus equipos técnicos adelantan una evaluación para establecer el alcance de las afectaciones.

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El ataque se registró en el peaje Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La infraestructura se encuentra en el PR 60+900 del corredor vial.

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La información preliminar señala que los responsables utilizaron drones para realizar el ataque con explosivos contra las instalaciones. Hasta el momento, no se reportan trabajadores, usuarios de la vía ni habitantes de la zona lesionados como consecuencia de este hecho.

A través de un comunicado la concesionaria. rechazó lo ocurrido y señaló que este tipo de acciones representan un riesgo para las personas que viven cerca de la infraestructura, los trabajadores de la concesión y quienes transitan por este corredor vial.

En el documento, la empresa calificó lo sucedido como un "ataque sistemático perpetrado contra el peaje Mondomo" y advirtió que los hechos violentos también afectan la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento del Cauca.

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Concesionaria pidió mayor presencia de las autoridades

En su pronunciamiento, Nuevo Cauca S.A.S. agradeció al Ejército Nacional por su presencia y acompañamiento en el sector. Asimismo, informó que solicitó mantener de manera permanente la presencia de la fuerza pública en las estaciones de peaje.

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La concesionaria manifestó su preocupación por los continuos hostigamientos contra la infraestructura vial de la región y sostuvo que no se trata de hechos aislados.

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"Es evidente que no nos enfrentamos a hechos aislados, sino a una problemática sistemática, evidenciada en los continuos hostigamientos armados contra la infraestructura, una amenaza latente que vulnera a cualquier concesionario de la región", indicó la empresa.

Se espera que próximamente las autoridades se pronuncien sobre lo ocurrido. Mientras, se mantiene el monitoreo en la zona por lo que se recomienda a los conductores no transitar por el lugar mientras se realizan las labores de verificación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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