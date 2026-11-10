Cayó alias Danielito, señalado de asumir las redes criminales de ‘Bendito Menor’ en La Guajira

Un nuevo operativo contra las estructuras criminales que delinquen en La Guajira permitió la captura de alias Danielito, señalado de integrar las organizaciones ‘Los JJ’ y ‘Fresno Nueva Generación’, y de participar en actividades de extorsión y microtráfico en Riohacha.



La información sobre su detención fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella en X, antes Twitter, quien aseguró que el procedimiento fue desarrollado por el GAULA. Según el reporte, el hombre estaría relacionado con una serie de hechos violentos utilizados para intimidar a comerciantes y habitantes de la capital de La Guajira.

De acuerdo con los señalamientos, ‘Danielito’ habría participado en ataques contra viviendas y establecimientos comerciales mediante disparos, una modalidad que presuntamente utilizaban para generar temor entre sus víctimas y presionarlas.

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Además, el capturado es investigado por su posible participación en el asesinato de un tendero, ocurrido el pasado 16 de junio. Por ahora, la información divulgada no precisa las circunstancias en las que se habría cometido este homicidio.



Alias Danielito habría asumido el control de redes criminales tras la muerte de ‘Bendito Menor’

Otro de los elementos señalados por el presidente tiene que ver con el papel que habría asumido alias ‘Danielito’ dentro de las actividades ilegales en Riohacha.



Según la información entregada sobre el operativo, después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, el hombre habría asumido el control de redes de microtráfico y extorsión en el municipio.

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La captura también se conoce después de que, en septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella advirtiera sobre las acciones de otros presuntos integrantes de las estructuras criminales que habrían buscado ocupar los espacios dejados por ‘Bendito Menor’.

En ese momento, el mandatario aseguró que las autoridades tenían identificados a varios hombres que pretendían continuar con el control territorial y las intimidaciones contra la población de La Guajira. En ese momento dijo que quienes siguieran el ejemplo de 'Naim' "Terminará como él".

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"Los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo", manifestó entonces.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’ se produjo durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, el 4 de septiembre de 2026. El hombre era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y jefe del frente Javier Cáceres.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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