Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Atentado en Cali: presuntos implicados capturados fueron llevados a la cárcel

Ambos sujetos deberán ser trasladados a un centro carcelario mientras avanza el respectivo procedimiento judicial.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 23, 2025 09:14 p. m.
Atentado en Cali: imputan cargos a dos detenidos por ataque terrorista
Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, señalados del atentado en Cali -
Colprensa/Fiscalía General de la Nación

Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre deberán permanecer privados de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra, tras ser señalados por su presunta participación en el atentado terrorista ocurrido el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ambos individuos harían parte de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las FARC. Según el ente acusador, los procesados habrían trasladado dos camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados con explosivos —a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio— desde zona rural de Corinto (Cauca) hasta Cali.

Los vehículos fueron ubicados en una vía aledaña a la instalación militar, y los artefactos fueron activados mediante un mecanismo de mecha lenta. Posteriormente, los presuntos atacantes habrían abandonado los camiones con el fin de huir del lugar.

La explosión de uno de los camiones, presuntamente conducido por Yonda Ipía, dejó un saldo trágico de seis personas muertas, más de 60 heridas y considerables daños materiales. La rápida reacción de la comunidad y de unidades de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de los dos sospechosos, quienes intentaban escapar del lugar.

Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía presentó pruebas que vinculan a los imputados con los hechos y procedió a imputarles los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Yonda Ipía y Obando Aguirre no aceptaron los cargos. Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido y desarticular estructuras criminales responsables de este tipo de actos violentos.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

