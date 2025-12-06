Atentado terrorista contra estación policial en Huila deja varios carros incinerados; esto se sabe

Un nuevo atentado terrorista se registró en el municipio de Tesalia, Huila, entre la noche y la madrugada del 5 y 6 de diciembre. El incidente, aunque no dejó personas heridas, dejó un importante saldo de vehículos afectados e infraestructura dañada por cuenta de las disidencias de las Farc, frente Ismael Ruiz, quienes se atribuyeron el ataque. Según reportes oficiales, estos hostigamientos se dirigían contra la fuerza pública, y tenían como objetivo la estación policial del municipio.

"Hacia las 2:43 de la madrugada, el departamento de Policía del Huila emitió un comunicado oficial en el que dio detalles sobre este crudo ataque perpetrado por grupos criminales. Según lo informaron, los primeros hostigamientos iniciaron hacia las 9 de la noche del pasado viernes 5 de diciembre y se extendieron durante varias horas. "La noche del 5 de diciembre, desde las 9:30 de la noche, al parecer delincuentes del grupo armado organizado del frente Ismael Ruiz atacaron con artefactos explosivos improvisados, cilindros y armas de fuego a las instalaciones, a los hombres y mujeres de la estación de Policía de Tesalia. Policías valientes se defendieron, repelieron este ataque y evitaron una afectación", dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.

Tan pronto como ocurrió el atentado, y gracias a la oportuna defensa de las autoridades, los autores del hecho huyeron hacia municipios aledaños. De la misma forma, tan pronto se registró el ataque, personal del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hizo una operación de sobrevuelo e inspección del municipio para perseguir a los atacantes, quienes resultaron huyendo hacia el departamento del Cauca.



"Una vez se retiran del municipio, en coordinación con nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, se realiza un apoyo al personal que se encuentra en Tesalia; y Fuerza Aérea realiza un sobrevuelo por el municipio y municipios aledaños, verificando que estos delincuentes huyeran hacia el departamento del Cauca", agregaron las autoridades.



Noticia en desarrollo...