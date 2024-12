Bancos anuncian horarios especiales para Navidad y fin de año: ¡Prográmese con tiempo!

Con la llegada de la temporada navideña, los bancos del país han anunciado ajustes en sus horarios de atención presencial para las fiestas de fin de año. Si tiene diligencias pendientes en sucursales físicas, es importante que tome nota de las fechas y horarios especiales para evitar inconvenientes. A continuación, le contamos cómo operarán Bancolombia, Davivienda, Colpatria, Banco de Bogotá, BBVA y Banco de Occidente en los últimos días del año.

Lea también: Pilas, estos son los días que no habrá racionamiento de agua en Bogotá: empieza este 23 de diciembre

Bancolombia

Bancolombia ha informado que las sucursales operarán con horario normal los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre. Sin embargo, el martes 24 de diciembre, la atención finalizará a la 1:00 p.m. a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que los días 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, no habrá servicio en ninguna de las sucursales. Las oficinas que abren los sábados funcionarán el 28 de diciembre, según su horario habitual.

(Lea también: Horarios de TransMilenio, SITP y TransMiCable cambian durante Navidad y Año Nuevo: conózcalos)

Publicidad

Davivienda

Davivienda también ha establecido horarios especiales para estas festividades. El martes 24 de diciembre, las sucursales cerrarán a la 1 de la tarde. Posteriormente, los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero, las oficinas permanecerán cerradas. La atención en sucursal física se mantendrá hasta el lunes 30 de diciembre, fecha en la que las oficinas con horario reducido cerrarán a las 11:30 a.m. y no volverán a abrir hasta el próximo año.

Así funcionarán los bancos en Navidad y fin de año tome nota y evite filas Foto: Getty Images

Colpatria

Colpatria ha establecido que el martes 24 de diciembre, la atención al público será hasta las 2 de la tarde. No obstante, las oficinas con jornada adicional no abrirán durante estos días. El último día de atención será el lunes 30 de diciembre hasta las 4:00 p.m. Los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero no se prestará servicio.

Publicidad

Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá operará el martes 24 de diciembre hasta la 1 de la tarde. Después de esa fecha, las sucursales cerrarán los días 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. La atención se reanudará el jueves 2 de enero, con horarios habituales.

(Lea también: El sistema de pagos del Banco de la República para 2025 que promete disminuir el uso del efectivo)

BBVA

BBVA ha indicado que el martes 24 y el lunes 30 de diciembre, sus sucursales operarán hasta la 1 de la tarde. Como es costumbre, los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero no habrá atención al público. Las actividades regulares se reanudarán el jueves 2 de enero.

Banco de Occidente

El Banco de Occidente atenderá a sus clientes el martes 24 de diciembre hasta la 1:00 p.m. Los días 26 y 27 de diciembre, las sucursales operarán con normalidad. El lunes 30 de diciembre, la atención será en horario habitual. Los días 25, 31 de diciembre y 1 de enero, no habrá servicio.

Publicidad

Para aquellos que necesitan realizar transacciones o diligencias bancarias, es fundamental programarse con anticipación y aprovechar los días hábiles previos a las festividades. Además, se recomienda utilizar las plataformas digitales de cada banco, que estarán disponibles las 24 horas, para evitar contratiempos y realizar operaciones de manera cómoda y segura desde casa.

(Lea también: Los serios efectos en la economía que traería la caída de la natalidad en Colombia)