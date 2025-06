¿Bicicletas con motor podrán transitar por ciclorrutas en Bogotá y el país? Esto dice nuevo proyecto

Hay preocupación entre los miles de biciusuarios que, a diario, recorren las principales ciclorrutas de las ciudades de Colombia por un reciente proyecto de ley que podría cambiar la norma para los conductores y propietarios de ciclomotores o las mal llamadas bicicletas con motor.

Y es que tal como lo han dado a conocer diferentes concejales de Bogotá, un nuevo proyecto que está a punto de convertirse en ley de la República pretende regular el uso de vehículos eléctricos livianos como las bicicletas motorizadas. En caso de ser aprobado, afirma el cabildante Juan David Quintero, concejal de la bancada de la Bicicleta de la capital, dichos medios de transporte podrían transitar por ciclorrutas sin amonestación alguna, acto que actualmente se encuentra prohibido en diferentes ciudades del país como Bogotá.

Este proyecto de ley abre la puerta para que las bicicletas eléctricas o con motor puedan transitar por las ciclorrutas del país y no requieran del pago de Soat ni estar identificadas con placa para transitar por estos carriles ciudad, destinados exclusivamente para usuarios de la bicicleta o vehículos sin motor. "Este proyecto de ley, que queremos que se objete y por eso se lo pedimos al presidente de la bancada de la Bicicleta, hace tres cosas: primero, legaliza esas motos eléctricas en la ciclorruta, les quita el Soat, la obligación de exigir licencia para manejar y también la placa", dijo Quintero a la periodista Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol.



Secretaria de Movilidad de Bogotá pide "análisis de conveniencia" frente a proyecto de ley sobre bicicletas eléctricas

Por la misma línea, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, también hizo un llamado para que se "realice un análisis de conveniencia previo a la sanción del proyecto", pues esta medida, afirma, podría perjudicar a los diferentes actores viales que, a diario, usan diferentes medios de transporte para movilizarse entre sus casas y sus puestos de trabajo.

"Se deben tomar medidas efectivas para garantizar que la regulación propuesta no atente contra la seguridad vial tanto de los usuarios de estos vehículos como, principalmente, de los usuarios de la bicicleta. Es por eso que como secretaria de Movilidad y autoridad de Tránsito y Transporte de Bogotá hacemos un llamado respetuoso al Ministerio de Transporte y al Gobierno Nacional para que realice un análisis de conveniencia previo a la sanción del proyecto de ley frente a los riesgos inminentes y graves que puede conllevar en materia de seguridad vial", añadió Díaz.

Estos vehículos que logran superar los 40 o 45 kilómetros por hora, según muchos ciclistas que se movilizan a diario en la capital, suelen desatar muchos accidentes, pues algunos consideran que sus conductores, debido a la alta velocidad a la que se movilizan, ponen en riesgo las vidas e integridad de peatones u otros ciclistas.

Frente a este panorama, la preocupación entre los usuarios de la bicicleta crece, ya que temen que con esta medida se desdibuje la naturaleza de las ciclorrutas como espacios diseñados para promover la movilidad no motorizada. “Entonces en caso de un accidente no responde nadie pero además se pone en peligro la vida de todos los usuarios”, reiteró Quintero, haciendo énfasis en la desprotección legal que podría derivarse de esta nueva normativa. A su vez, desde la administración distrital insisten en la necesidad de revisar cuidadosamente el alcance del proyecto: “Se deben tomar medidas efectivas para garantizar que la regulación propuesta no atente contra la seguridad vial”, reiteró Díaz.

Ambas voces coinciden en que la premura por regular un nuevo tipo de vehículo no debe ir en detrimento de quienes ya han hecho de la bicicleta su medio principal de transporte y que han promovido, por años, una cultura de movilidad sostenible, activa y responsable.

