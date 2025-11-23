Aguaceros no dan tregua en Bogotá: encharcamientos y pronóstico del tiempo en la capital

La lluvia no da tregua a Bogotá este sábado 23 de noviembre, con aguaceros intensos que han generado encharcamientos en varias zonas de la ciudad y complican la movilidad. Según el pronóstico del AccuWeather, las precipitaciones continuarán hasta bien entrada la madrugada, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% para las próximas horas.



Pronóstico para esta noche y madrugada:

La lluvia persistirá hasta las 12:30 a.m., con un nivel de precipitación que va de moderado a fuerte,. Para las 9:00 de la noche, se espera que la intensidad de la lluvia llegue a un nivel 4, y a las 10:00 p.m. se mantendrá en nivel 5, lo que indica un aguacero considerable. Las lluvias disminuirán ligeramente hacia la medianoche, pero seguirán generando chubascos hasta las primeras horas del lunes.



Condiciones actuales en Bogotá

Temperatura: 15°C

Sensación térmica: 14°C

Humedad: 83%

Viento: 10 km/h

Visibilidad: 9.66 km

Presión atmosférica: 1025.1 mb

Índice UV: 0 de 11 (bajo)

Fase lunar: Luna creciente

Recomendaciones y estado de la movilidad

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones graves por las lluvias en Bogotá, de acuerdo con el último reporte del IDIGER zonas como Usaquén, Suba y Fontibón presentan fuertes lluvias, y puede que los encharcamientos dificulten la circulación vehicular y peatonal. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, ya que las carreteras podrían volverse resbaladizas y peligrosas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) y TransMilenio siguen operando, aunque se pueden presentar demoras en algunas rutas debido a la alta demanda y los desbordamientos en algunas vías. Además, la lluvia ha reducido la visibilidad en algunas zonas, lo que podría generar dificultades para quienes transitan por ellas.

#AEstaHora así se ven las lluvias en Bogotá 🌧️. En Barrios Unidos llueve, y en Engativá y Suba podrían presentarse precipitaciones en los próximos minutos.



Si vas a salir, lleva sombrilla y sal con tiempo. Consulta el minuto a minuto en el SAB: https://t.co/u3FvFbOSHv pic.twitter.com/WfD3xcl42T — IDIGER (@IDIGER) November 23, 2025

Pronóstico para los próximos días

Lunes 24 de noviembre:

Temperatura: máxima de 20°C / Mínima de 10°C

Precipitaciones: probabilidad de tormentas eléctricas aisladas con una probabilidad de lluvia del 53%.

Condiciones: se espera que las lluvias sean menos frecuentes, pero podrían ser intensas en algunas zonas. Martes 25 de noviembre:

Temperatura: Máxima de 19°C / Mínima de 11°C

Precipitaciones: tormentas eléctricas por la tarde con una probabilidad de lluvia del 62%.

Condiciones: aunque las lluvias podrían ser esporádicas durante el día, se intensificarán en la tarde, con posibles tormentas eléctricas. Miércoles 26 de noviembre:

Temperatura: máxima de 20°C / Mínima de 10°C

Precipitaciones: tormentas eléctricas dispersas con una probabilidad de lluvia del 50%.

Condiciones: a pesar de la probabilidad de lluvias intermitentes, el día será más variable con periodos de nubes y sol. Jueves 27 de noviembre:

Temperatura: máxima de 19°C / Mínima de 10°C

Precipitaciones: tormentas eléctricas con una probabilidad de lluvia del 62%.

Condiciones: se prevé un clima similar al martes, con lluvias moderadas y tormentas eléctricas a lo largo del día.

Ante la persistencia de lluvias, las autoridades locales reiteran la importancia de estar atentos a las condiciones del tiempo y tomar medidas de precaución, sobre todo si se va a transitar por vías en riesgo de inundaciones o deslizamientos.



El clima en otras partes de Colombia

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se registró un aumento del 14.7% en los volúmenes de precipitación en todo el territorio colombiano con respecto al día anterior. Este incremento ha provocado lluvias intensas en varias regiones del país, con especial énfasis en municipios de los departamentos de Putumayo, Chocó, Tolima, Cundinamarca, Cauca, Norte de Santander, Caldas y Meta.



El IDEAM ha emitido una alerta naranja debido a la alta probabilidad de crecientes súbitas y deslizamientos de tierra en varias regiones del país, a raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días. Los departamentos más afectados incluyen Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Meta y Valle del Cauca. Donde se espera un aumento en los niveles de los ríos y un riesgo elevado de deslizamientos de tierra.



Además, se ha reportado una probabilidad moderada de crecientes en otros ríos como el Catatumbo, Saldaña, Sogamoso y Patía, mientras que en zonas de La Guajira y Tolima se mantiene una alerta por incendios forestales debido a la sequedad del terreno. Las autoridades locales piden a la población mantenerse informada y evitar transitar por áreas de riesgo, así como seguir las indicaciones oficiales para minimizar los impactos de estos fenómenos naturales. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones del IDEAM y adoptar medidas preventivas para protegerse de posibles emergencias.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL