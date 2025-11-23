En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aguaceros no dan tregua en Bogotá: encharcamientos y pronóstico del tiempo en la capital

Aguaceros no dan tregua en Bogotá: encharcamientos y pronóstico del tiempo en la capital

Se espera que las lluvias en Bogotá continúen hasta la medianoche, con aguaceros moderados a fuertes que pueden causar congestión y encharcamientos en diversos puntos de la ciudad.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Aguaceros no dan tregua en Bogotá: encharcamientos y pronóstico del tiempo en la capital
Se espera que llueva en gran parte de la semana -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad