Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Alerta sanitaria en Colombia: Invima investiga medicamento tras eventos adversos graves en la salud

Alerta sanitaria en Colombia: Invima investiga medicamento tras eventos adversos graves en la salud

La entidad colombiana Invima alertó sobre varias medidas tras conocerse los efectos adversos graves en la salud de personas que consumieron un medicamento.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 23 de nov, 2025
Alerta sanitaria en Colombia: Invima investiga medicamento tras eventos adversos graves en la salud
Imagen de referencia de medicamento alertado por el Invima.
Pexels/Invima

